Beautiful anticipazioni: Carter pentito, rimedia rimettendosi con Zoe?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 18 luglio 2022? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) hanno in programma una serata speciale, a casa, senza i bambini, per stare da soli; Brooke (Katherine Kelly Lang) spera sia l’occasione per un altro passo in avanti verso la definitiva riconciliazione. Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella puntata di domani anche perchè c’è molta curiosità verso un’altra story line, quella che vede protagonisti Carter e Quinn. A quanto pare infatti Zoe per il momento, ha deciso di fidarsi dell’avvocato e della versione di Shauna e forse, tra i due, dopo questo equivoco, potrebbe esserci un riavvicinamento, succederà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 luglio 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) è chiaramente provato dall’aver tradito i Forrester, andando a letto con la moglie di Eric (John McCook). L’avvocato chiede a Zoe (Kiara Barnes) una chance per provare a sistemare le cose tra loro, per la gioia della modella. Eric intanto sorprende Quinn (Rena Sofer) con una rinnovata volontà nel provare a superare i problemi che hanno afflitto la loro unione negli ultimi mesi. Anche Carter vorrebbe rimediare ai suoi errori e per questo, pensa che tornare con Zoe sia la cosa migliore da fare…

Hope, tuttavia, pensa ancora che Liam sia turbato per averla tradita…In realtà Liam ha altro a cui pensare anche se per il momento le indagini, non sembrano aver portato a nulla… Paris e Zende provano a capire che cosa sia accaduto realmente tra Carter e Zoe e chi sia la donna del mistero…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 18 luglio 2022. Appuntamento alle 13,40 come sempre, su Canale 5.