Una vita anticipazioni: la decisione di Felipe, l’ossessione di Aurelio per Valeria

Lolita si prepara alla visita del figlio Moncho, ma Ramon non condivide il suo entusiasmo perché teme che il nipote gli ricordi troppo il defunto Antonito. Da quanto Antonito è morto, Lolita ha deciso di far crescere suo figlio in paese, in campagna, in modo che ricevesse la sua stessa educazione…Adesso però vorrebbe vederlo più spesso e vorrebbe anche che suo nonno fosse felice di averlo accanto ma Ramon a quanto pare, un po’ come era successo con sua figlia, ha preferito stare lontano. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 luglio 2022. Su Canale 5 come sempre alle 14,10 ci aspetta una nuova imperdibile puntata della soap spagnola. Vi ricordiamo che domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1433 della soap di Canale 5.

Aurelio non si aspettava forse che Genoveva andasse a parlare con Valeria ma alla fine lo ha fatto. La Salmeron comunque ha un piano in mente e a quanto pare, aveva previsto che la finta moglie di David corresse subito da Aurelio per raccontargli tutto…Azucena e Guillermo parlano del litigio tra i loro genitori e si riavvicinano. Claudia però non smette di provocare Guillermo e quando Azucena li vede, fraintende la loro vicinanza. Alodia e Ignacio lasciano Acacias per trasferirsi nella nuova casa. Al momento la ragazza non immagina neppure lontanamente che suo marito ha una amante…Fabiana non vede l’ora di riabbracciare il piccolo Moncho e ha preparato per lui anche una buonissima torta. Lolita è felice che ci sia qualcuno pronto ad accogliere e braccia aperte suo figlio. Felipe accetta l’aiuto di Dori per smettere di prendere farmaci. Ad Acacias 38 sono tutti conquistati dal piccolo Moncho…Lolita è felicissima di riavere suo figlio a casa.

