Beautiful anticipazioni: Hope capirà che Liam è strano per la morte di Vinny?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Come avrete visto, alla fine Eric ha deciso di dare una nuova possibilità a Quinn che stenta quasi a crederci. Non si aspettava di essere perdonata da suo marito e anzi, si sente molto in colpa per averlo tradito. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 luglio 2022. Shauna, come avrete capito, si è presa tutta la colpa per quello che è successo con Carter, anche se in realtà non è che ci fosse una colpa da prendersi, essendo entrambi single. Ha fatto un favore a Quinn, l’ennesimo, anche se Zoe continua a credere che ci sia qualcosa di strano in tutta questa vicenda. Dello stesso avviso sembrano essere anche Paris e Zende. Ma del resto è stata Zoe sin da subito a pensare che quella famosa giacca di pelle fosse di Quinn. In ogni caso, questa storia, almeno per ora, potrebbe essere messa da parte visto che Carter, ha capito che in fondo è ancora legato a Zoe e che vuole provare a voltare pagina con lei…Ma si sa che le bugie hanno le gambe corte…Ne sa qualcosa anche Liam che sta cercando in tutti i modi di mantenere la calma e vivere serenamente al fianco di Hope. Non è facile chiaramente, perchè il segreto che custodisce, è davvero troppo grande…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 luglio 2022

Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) hanno in programma una serata speciale, a casa, senza i bambini, per stare da soli; Brooke (Katherine Kelly Lang) spera sia l’occasione per un altro passo in avanti verso la definitiva riconciliazione. Hope, tuttavia, pensa ancora che Liam sia turbato per averla tradita…Hope non ha mai sospettato che Liam fosse in qualche modo legato alla morte di Vinny ma intanto Thomas procede con le sue indagini personali e molto presto, potrebbe scoprire qualcosa di molto interessante…

