Beautiful anticipazioni: Wyatt sospetta, Liam e Hope vicini ma con una grossa bugia nascosta

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Adesso che Liam e Hope hanno finalmente fatto pace, tra loro tornerà il sereno o le bugie che ha raccontato, presenteranno il conto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 21 luglio 2022. Nonostante la situazione assai migliorata con Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) non riesce a rivelarle la verità sulla morte di Vinny (Joe LoCicero). Sa bene tral’altro che se lo facesse, la situazione potrebbe peggiorare improvvisamente e non vuole rovinare quello che adesso ha…Le cose sono parecchio complicate…Intanto però oltre a Thomas che procede con le sue indagini, per dare un nome all’assassino di Vinny, anche Wyatt ha capito che ci sono tante cose che non stanno funzionando nel modo giusto…O meglio ha capito che Bill e Liam hanno un segreto e vorrebbe capire di che cosa si tratta…Scoprirà che cosa gli stanno nascondendo suo padre e suo fratello? Vediamo quindi la trama per la puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 luglio 2022

Anche Bill (Don Diamont), con delle scuse, riesce a deviare i sospetti di Wyatt (Darin Brooks), a cui conferma che farebbe di tutto per proteggere i propri figli. Liam continua a pensare a Hope e a quello che c’è stato tra loro ma anche al fatto che potrebbe perdere tutto da un momento a un altro…La verità sulla morte di Vinny incombe e Liam si vorrebbe liberare la coscienza…Inoltre anche Flo inizierà ad avere degli strani sospetti sull’atteggiamento di Bill, ne parlerà con qualcuno?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 21 luglio 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo Beautiful ci aspetta come sempre una nuova puntata di Una vita alle 14,10 su Canale 5.