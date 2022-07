Una vita anticipazioni: Felipe sta male, Dori prende nota. Cosa scrive?

Siete pronti per leggere le ultime news e le anticipazioni sulla prossima puntata di Una vita? Come sempre arrivano le ultime notizie dalla Spagna che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 21 luglio 2022. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1435 di Acacias 38 e vedremo quello che Valeria e David hanno deciso di fare. I due, sono schiavi delle mosse di Aurelio visto che a quanto pare l’uomo è il solo a sapere dove si trova il marito della ragazza. Tra i due sta nascendo anche un forte sentimento ma Valeria ha già messo in chiaro che non ci sarà nulla, visto che al momento la sola cosa che vuole è trovare suo marito e sapere che sta bene. Mentre David e Valeria cercano di ottenere quello che vogliono da Aurelio, lui fa il suo gioco ma non sa che anche Genoveva sta tramando alle spalle di tutti…Ad Acacias 38 c’è anche un’altra persona che dice bugie, si tratta di Ignacio che ha mentito a sua moglie e non solo…Scopriamo quindi quelle che sono le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 luglio 2022

Aurelio cerca di rimettersi in sesto dopo esser stato aggredito da David, che ha cercato di difendere Valeria dall’ennesimo tentativo di molestie da parte dell’uomo…Genoveva dal canto suo rassicura Valeria e le promette che Aurelio non la toccherà più e che presto avrà modo di rivedere suo marito. Alla fine Valeria e David si baciano, e si lasciano trasportare dal sentimento, lui le propone di scappare…Guillermo si prepara per il suo appuntamento con Azucena, ma la ragazza viene obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un altolocato pretendente e, su consiglio di Inma, Guillermo invita Claudia al suo posto. Felipe si sente male in piena notte e Dori ne annota le reazioni in un misterioso quaderno. Lolita, Moncho e Fidel vanno insieme a passeggio; Ramon non riesce ancora a relazionarsi con il nipote, che gli ricorda troppo il figlio Antonito.

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita.