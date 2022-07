Una vita anticipazioni: Genoveva vuole Valeria e David lontani da Acacias 38, che succederà?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata del 22 luglio 2022: David e Valeria se ne andranno?

Pronti per scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita? Come sempre i colpi di scena da Acacias 38 non mancheranno e nei prossimi episodi della soap spagnola gli occhi saranno puntati su Valeria e David. Dopo i recenti accadimenti infatti, David non ha più intenzione di sottostare alle regole di Aurelio e vorrebbe scappare via. Valeria però teme di perdere per sempre la possibilità di scoprire che fine ha fatto suo marito. Cosa succederà quindi? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 22 luglio 2022. Cosa succederà nella puntata del venerdì della soap di Canale 5? Domani ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1435 di Una vita…Come avrete visto nelle ultime puntate della soap, Josè Miguel indaga sulla mancia che Ignacio ha dato a Jacinto, senza sapere che i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di Ignacio e Alodia, a quanto pare, non sono ancora finiti.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 luglio 2022

Dopo avere cercato di rassicurare Valeria, Genoveva consiglia a David di lasciare Acacias per sfuggire alla vendetta di Aurelio. David propone a Valeria di partire con lui e i due si lasciano andare a un lungo bacio. Valeria è ancora molto scossa per tutto quello che è successo e non sa come reagire. Lasciarsi tutto alle spalle, e di suo marito Rodrigo che cosa ne sarà? Nel frattempo Dori e Felipe continuano a essere molto complici ma non è dato sapere che cosa stia facendo la donna…Prende degli appunti su un quaderno ma di che cosa si tratta? Non ci resta che seguire le nuove puntate di Una vita che ci aspettano anche questo fine settimana, per scoprire tutto quello che accadrà su Canale 5 nelle calde, caldissime puntate estive di Acacias 38. Appuntamento come sempre a domani, ore 14,10 su Canale 5 con una imperdibile puntata!