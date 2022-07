Beautiful anticipazioni: Flo insinua dubbi, Brooke indaga. Liam sta per cedere

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 23 luglio 2022: Liam sta per dire tutto a Hope, lo farà?

Mentre Liam e Hope si concedono delle ore di romanticismo dopo la notte che hanno passato insieme, a pochi passi da loro, Brooke inizia a farsi delle domande su quello che sta accadendo, ignara di tutta la vicenda in cui è coinvolto suo genero…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 23 luglio 2022. Beautiful ci aspetta come sempre al sabato, pronti per scoprire che cosa accadrà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 luglio 2022

Flo (Katrina Bowden) rivela a Brooke (Katherine Kelly Lang) e a Ridge (Thorsten Kaye) che Wyatt (Darin Brooks) ha avvertito una strana tensione tra Bill e Liam (Scott Clifton) negli ultimi tempi. Interrogato da Hope (Annika Noelle) sul suo turbamento, Liam sembra aver maturato la decisione di confessare tutto alla moglie…Dopo aver parlato con Flo, Brooke inizia a ragionare su quello che è successo nelle ultime settimane ma per il momento, non può fare nessuno strano collegamento. Sta di fatto che inizia a pensare che forse Bill, potrebbe dirle qualcosa, visto che a quanto pare potrebbe sapere i motivi per i quali suo figlio continua a comportarsi in modo strano...Liam intanto è convinto del fatto che Hope debba sapere quello che è successo con Vinny anche perchè si è trattato di un incidente. Il peso per quello che ha fatto è troppo grande e nonostante le pressioni di Bill, alla fine Liam sembra essere sul punto di raccontare tutto a sua moglie. Lo farà? Nel frattempo Thomas prosegue per la sua strada perchè ha una missione: trovare l’assassino di Vinny.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 23 luglio 2022. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per avere tutti i dettagli sui prossimi episodi della soap americana.