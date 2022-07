Cambia la programmazione di Canale 5 per l’estate: cosa vedremo dal 25 luglio

Cambia la programmazione di Canale 5 per l'estate: ecco cosa vedremo nel pomeriggio dal 25 luglio e poi ad agosto

Piccoli cambiamenti nella programmazione di Canale 5. Dopo due anni in cui, anche a causa della pandemia, il palinsesto estivo era rimasto pressochè uguale, senza grossi cambiamenti, Mediaset mette in atto delle piccole manovre. E come succedeva in passato, si cambia e anche le soap si fermano. Dal 25 luglio assisteremo a dei piccoli cambiamenti…Iniziamo con quello che succederà nel brevissimo periodo. Da lunedì infatti, Terra amara cambierà collocazione. La soap sta riscuotendo buoni ascolti e anche per questo Mediaset ha forse deciso di giocare d’anticipo programmandola alle 14,45. Questo significa che Un altro domani, la soap spagnola, andrà invece in onda più tardi. Questo non sarà il solo cambiamento. Da agosto infatti Una vita andrà in ferie. Il motivo è molto semplice. Come saprete, Acacias 38 in Spagna ha chiuso e sono rimaste quindi poche puntate a disposizione per Canale 5. Per questo, per due settimane, la soap spagnola si fermerà, tornando poi in onda a fine agosto. Al posto di Una vita, sarà possibile seguire Beautiful che raddoppia, per la gioia di tutti i fan abituati ormai a vedere giusto una manciata di minuti di puntata inedita.

Quindi dal primo agosto, cambierà ancora il palinsesto di Canale 5. Alle 13,40 andrà in onda Beautiful che terrà compagnia al pubblico almeno fino alle 14,30 per poi dare la linea a Terra amara.

Chi arriverà al posto di Una vita?

Questa mossa permetterà a Mediaset di comprendere anche se al posto di Una vita, quando le ultime puntate saranno terminate, sarà possibile programmare un’altra soap, magari proprio Terra amara che questa estate sta conquistando pian piano il pubblico. Terra amara, capace di conquistare anche il 22 % di share si candida quindi a diventare la soap in grado di posizionarsi alle 14,10 al posto di Una vita nei prossimi mesi, una volta che la soap sarà terminata. Mentre Un altro domani, dovrebbe andare in onda nella collocazione che è stata di Brave and Beautiful dopo il day time di Amici e quello del GF VIP, chiaramente da settembre.

Una vita dovrebbe tornare in onda nell’ultima settimana di agosto.