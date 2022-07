Una vita anticipazioni: Valeria furiosa con David, si allea con Genoveva?

Una vita ci aspetta domani 24 luglio 2022: le anticipazioni ci rivelano che Valeria sarà molto delusa da David...

Potrebbe succedere di tutto nelle prossime puntate di Una vita, anche vedere Genoveva morta, accadrà? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita per la puntata di domani, domenica 24 luglio 2022. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Aurelio ha chiesto a Marcelo di uccidere Genoveva avvelenandola. Gli ha ordinato di far si che sembri un incidente e a quanto pare il maggiordomo ha intenzione di rispettare gli ordini dati dal suo padrone…Genoveva si renderà conto che sta rischiando la vita oppure no? Intanto David ha chiesto a Valeria di andare via per sempre da Acacias 38 ma quando le ha raccontato il vero piano di Aurelio, la donna è rimasta sconvolta…Cosa succederà quindi adesso?

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 24 luglio 2022

Fabiana convince Ramon a fare una merenda con lei, Servante, Lolita e Moncho. Lolita vorrebbe davvero che suo suocero avesse un qualche approccio con il bambino ma per quanto bene gli voglia il Palacios, non riesce proprio a passare del tempo con il piccolo. E infatti, anche questa volta le cose non vanno come si ci aspettava…Quando arriva l’ora, però, Ramon non è in casa e il nipote è molto deluso. L’amministratore della tenuta delle sorelle Rubio sparisce con i soldi della famiglia e Liberto propone di vendere l’appartamento a Manas. Alodia e Ignacio tornano a casa dei Dominguez e per Bellita, Josè Miguel e Maruxina la pace è finita…Valeria è ancora sotto shock per quello che David le ha raccontato e valuta la decisione da prendere…Tutto questo e molto altro nella seconda parte dell’episodio 1436 di Acacias 38 che ci aspetta domani su Canale 5. Come sempre alla domenica si va in onda con qualche minuto di ritardo, si parte intorno alle 14,30. Buon fine settimana a voi!