Beautiful anticipazioni: Liam spalle al muro, arresto quasi certo

Liam confesserà tutto alla polizia e sarà arrestato per la morte di Vinny? Ultime news e anticipazioni dal mondo di Beautiful

E alla fine Liam ha ceduto, raccontando a Hope tutto quello che è successo. Le ha spiegato dell’incidente, che è stato ovviamente involontario. Le ha raccontato che lui avrebbe subito voluto chiamare la polizia ma che è stato suo padre a impedirgli di farlo…E ora che cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 27 luglio 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 13,40 e, come vi abbiamo già annunciato, queste puntate d’estate, saranno ricche di colpi di scena. E’ arrivato infatti il momento per Liam di prendere una decisione: confessare oppure no? Andrà in carcere o continuerà a fare quello che suo padre gli ha suggerito, o meglio, quasi imposto?

Hope (Annika Noelle) ritiene che Bill (Don Diamont) abbia trasformato un incidente stradale in un crimine e che Liam (Scott Clifton) avrebbe chiamato soccorsi e polizia. Certa che le autorità possano capirlo, ritiene sia giusto che Liam si liberi del peso che porta e confessi la verità. Bill scopre intanto che il figlio ha detto tutto a Hope.

Ma vediamo adesso la trama per la puntata di domani, Beautiful ci aspetta come sempre dopo il TG5!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 luglio 2022

Wyatt (Darin Brooks) racconta a Flo (Katrina Bowden) della discussione che Bill ha avuto con Thomas (Matthew Atkinson); pur difendendo il padre, sottolinea quanto sia stato aggressivo con lo stilista circa la morte di Vinny (Joe LoCicero)…I due non sanno ancora niente di quello che sta succedendo, non immaginano che ci sia una verità molto pesante nascosta dietro a tutta questa vicenda. Per Liam invece è arrivato il momento di agire e prendere una decisione definitiva. Hope si sfoga contro Bill, non ha nessuna intenzione di seguire la sua linea anzi…Liam ascolterà i consigli di sua moglie oppure no? Lo scopriremo solo nella prossima puntata di Beautiful!