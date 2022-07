Beautiful anticipazioni: Liam vuole confessare ma rischia il carcere, Bill lo blocca

Liam non ce la fa più è pronto a confessare ma rischia il carcere: Bill lo blocca almeno per ora...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Siete pronti per una nuova imperdibile puntata di Beautiful? Come sempre le anticipazioni ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5! Avrete visto che il segreto di Liam e Bill è ormai venuto a galla e Hope ha intenzione di aiutare suo marito. Non vuole infatti che Liam continui a mentire ed è molto chiara con suo suocero. Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful del 28 luglio 2022…Bill (Don Diamont) discute con Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) sul da farsi: per l’editore mantenere il segreto è l’unica soluzione che terrà Liam fuori di galera. La coppia controbatte: Liam non riesce a vivere col senso di colpa, mentre Hope accusa Bill di aver trascinato il marito in un crimine. Hope dà tutta la colpa di quello che è successo all’imprenditore e vuole trovare una soluzione…Cosa faranno quindi lei e Liam adesso , decideranno di andare dalla polizia?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 luglio 2022

Zoe (Kiara Barnes) è felice di essere tornata con Carter (Lawrence Saint-Victor), anche se mentre erano separati lui è andato a letto con Shauna (Denise Richards). La modella ritiene che il merito del lieto fine sia di Quinn (Rena Sofer). Quest’ultima e Carter provano a lasciarsi alle spalle quello che hanno condiviso per concentrarsi sulle rispettive relazioni con Eric (John McCook) e Zoe. Ma a quanto pare c’è ancora qualcosa che li lega. Al momento, Zoe non sembra sospettare nulla, ma proprio nulla, di quello che è successo…

Liam deve decidere che cosa fare: andare alla polizia oppure seguire ancora una volta i consigli di suo padre? Rischia il carcere e non può far finta di nulla…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. E da lunedì una bella sorpresa per chi ama la soap americana: si va in onda con un doppio episodio visto che Una vita, andrà in ferie.