Una vita anticipazioni: Dori lavora per Genoveva? I sospetti di Felipe

Dori sta lavorando in segreto per Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 28 luglio 2022

Felipe sta ancora ripensando alla telefonata che Dori ha fatto e proprio non sembra riuscire a fidarsi fino in fondo della sua nuova infermiera, nonostante tra i due si sia instaurato da subito un gran feeling. Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Ve lo raccontiamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama degli episodi in onda in questa ultima settimana di luglio. Iniziamo con la trama della puntata di Una vita di domani, 28 luglio 2022. Come vi abbiamo più volte detto in questi giorni, questa sarà l’ultima settimana in compagnia di Una vita. Da lunedì 1 agosto infatti, la soap spagnola si fermerà per le ferie e al suo posto vedremo un doppio episodio di Beautiful seguita poi da Terra Amara e da Un altro domani…Ma torniamo adesso ad Acacias 38. Il 28 luglio su Canale 5 potremo seguire la seconda parte dell’episodio 1438 di Acacias 38, pronti per le ultime news dalla Spagna?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 luglio 2022

Dori convince Felipe che al telefono parlava con Marina. Quando esce per fare due passi, però, l’avvocato vede Dori parlare con Genoveva. Chiaramente Felipe, che continua a sospettare che Genoveva si voglia in qualche modo vendicare di lui, non reagisce benissimo a questa circostanza…Liberto comunica a Rosina e Hortensia che i loro debiti sono saldati, ma non dice a Hortensia che a prestare i soldi è stato Pascual. Arrabbiata con Guillermo, Azucena accetta di conoscere un nuovo pretendente: Angel Lopez Saldana. E’ chiaro che Dori sta nascondendo qualcosa ma di che si tratta e per chi lavora realmente l’infermiera? Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita, continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.

Appuntamento a domani, come sempre alle 14,10 con una nuova puntata di Una vita su Canale 5.