Beautiful anticipazioni: Liam e Hope vogliono confessare. Bill li ferma

Hope spinge Liam a confessare ma Bill non vuole che suo figlio finisca in carcere. Che cosa succederà? Ultime news e anticipazioni dal mondo di Beautiful

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani, 29 luglio 2022? Questo mese sta finendo davvero in modo scoppiettante per i fan della soap americana che si stanno gustando delle puntate da non perdere. Come avrete visto infatti il segreto di Liam è venuto a galla: al momento solo Hope e Bill conoscono tutta la verità ma a quanto pare, questa storia sta per diventare di dominio pubblico. Succederà? Per l’ennesima volta Bill e Hope hanno avuto un faccia a faccia visto che hanno delle differenti vedute e la ragazza, è convinta che Liam si sia messo nei guai solo perchè ha seguito i consigli di suo padre. Hope non ha dubbi sul da farsi: Liam deve confessare tutta la verità sulla morte di Vinny alle forze di polizia. Spencer però non vuole che suo figlio lo faccia: è infatti convinto che non sarà accusato di un semplice incidente stradale ma di un omicidio, magari anche premeditato. Nel frattempo, una ignara, Zoe (Kiara Barnes) torna ad esprimere la propria gratitudine a Quinn (Rena Sofer). Di fronte a quest’ultima e a Carter (Lawrence Saint-Victor), la modella poi interroga Shauna (Denise Richards), desiderosa di sapere come la Fulton sia finita a letto con Carter.

Ma adesso vediamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 luglio 2022

Bill Spencer (Don Diamont) cerca di convincere Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) a riflettere prima di agire. Bill, infatti, insiste che il figlio rischierebbe anni di prigione qualora confessasse e la galera potrebbe essere un inferno ben peggiore dei suoi sensi di colpa. Nella lista dei pro e dei contro, a detta di Spencer Senior infatti, ci sarebbero più contro. Liam è davvero turbato e non sa che cosa fare. In cuor suo conosce la verità: sa che non ha ucciso Vinny in modo volontario ma la polizia potrebbe credere alle sue parole, e se si andasse in un’aula di tribunale, cosa penserebbero dei giurati?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.