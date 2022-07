Una vita anticipazioni: Felipe prova a fidarsi di Dori, l’infermiera sta facendo il doppio gioco?

Ecco le anticipazioni di Una vita: Felipe non si fida di Dori ma lei prova a rassicurarlo, sta mentendo? La trama di domani 29 luglio 2022

Cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani, 29 luglio 2022? Ultime due puntate della soap spagnola prima delle ferie. Una vita infatti andrà in onda venerdì e sabato e poi, come vi abbiamo già detto, tornerà nella sua classica collocazione delle 14,10 su Canale 5, a fine agosto. Mediaset ha preso questa decisione visto che, come saprete, la soap è stata chiusa in Spagna e mancano solo poche puntate al gran finale, puntate che su Canale 5, vedremo in onda in autunno. Ma adesso torniamo a noi: domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1439 di Acacias 38. Felipe ha visto Dori, parlare in strada con Genoveva e visto che poche ore prima l’aveva interrotta mentre stava facendo una telefonata, con un misterioso interlocutore, ha iniziato a pensare che tra lei e la sua ex moglie, ci sia un qualche rapporto. Felipe continua a credere che la Salmeron possa volergli fare del male e per questo, chiede spiegazioni alla sua infermiera…Dori è davvero in combutta con Genoveva? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 luglio 2022

Valeria ha perdonato David e i due passano del tempo insieme, si lasciano andare alla passione che a quanto pare, li lega…Felipe chiede spiegazioni a Dori dopo averla vista parlare con Genoveva, ma l’infermiera gli assicura che non ha nulla di cui preoccuparsi. L’avvocato sembra essere molto turbato da quello che ha visto ma Dori sa come gestire la situazione…Felipe decide di fidarsi e le chiede di raccontargli qualcosa di più di lei. Allo stesso tempo le spiega perchè non riesce a fidarsi e a darsi pace, visto tutto quello che Genoveva in passato ha fatto contro di lui tra inganni e manipolazioni. Casilda dice a Guillermo che Azucena ha un nuovo pretendente. Come se non bastasse, quando i due ragazzi si incontrano, Azucena lo accusa di tenere il piede in due scarpe e tra i due la rottura sembra ancora più netta. Luis torna alla carica e cerca di convincere Inma a vendere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.