Beautiful anticipazioni: Liam e Hope al bivio. 24 ore per decidere

Liam andrà o non andrà dalla polizia, quale sarà la sua scelta finale? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 luglio 2022. Sarà un finale di luglio scoppiettante per i fan della serie visto che scopriremo quello che sarà il destino del giovane imprenditore. Dopo aver raccontato a Hope tutta la verità, Liam cerca di capire insieme a lei cosa è meglio fare , che cosa deve decidere anche considerando quelle che potrebbero essere le accuse mosse dalle forze dell’ordine…

Sebbene rassicurata da Carter (Lawrence Saint-Victor) e da Quinn (Rena Sofer) sull’amore che l’avvocato prova per lei, Zoe (Kiara Barnes) marca il territorio con Shauna (Denise Richards). La modella, infatti, ritiene che per la Fulton lasciar andare Carter non sia poi così facile come lascia loro credere. Shauna insiste nel raccontare la storiella dell’avventura senza legami, ma Zoe vuole comunque chiarire che ora né lei né nessun’altra potrà avere Carter. E ora vediamo le anticipazioni per la puntata di domani…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 luglio 2022

Bill (Don Diamont) ha ottenuto da Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) 24 di tempo prima di presentarsi dalla polizia: l’editore spera che, nel frattempo, la coppia cambi idea. Per un attimo, in effetti, i due ponderano il punto di vista espresso da Bill e il fatto che Liam potrebbe restare in carcere per anni. Il ragazzo e sua moglie si rendono conto che il fatto di non aver chiamato subito i soccorsi e le bugie raccontate per settimane, potrebbero certamente influenzare in modo negativo sia le forze di polizia che una possibile giuria chiamata a dare un verdetto. E gli anni da passare in carcere potrebbero essere tanti…Cosa faranno quindi?

