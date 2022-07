Terra Amara da record di ascolti e da lunedì prende il posto di Una vita

Sono più che ottimi gli ascolti di Terra Amara la soap che potrebbe prendere il posto di Una vita nel prossimo anno

Estate infuocata per il pubblico italiano, estate dalle temperature record e a quanto pare, la soluzione migliore, per telespettatori e telespettatrici del pomeriggio, è quella di seguire una bella soap! Ecco spiegato il successo di Terra Amara che, proprio come è successo in Spagna, sta riscuotendo ottimi ascolti. Partita come un diesel su Canale 5, la soap turca che in Spagna ha registrato ascolti simili a quelli de Il segreto, anche nel nostro paese sta raggiungendo ottimi numeri. Quasi 2 milioni di spettatori ieri, e oltre il 22 % di share. Non solo, la soap che racconta la storia di un amore contrastato e pieno di ostacoli, si prepara a essere l’erede di Una vita. Come saprete infatti, le puntate di Acacias 38, sono ormai quasi finite. La soap è stata chiusa in Spagna e mancano solo una manciata di episodi per il gran finale. Anche per questo Mediaset, ha deciso di mandare in ferie Una vita e collocare in quella fascia oraria Terra amara con un episodi lungo un’ora.

A differenza di quanto successo per Un altro domani, che era partita alla grande con ottimi ascolti ma che poi è calata complice anche l’arrivo dell’estate, Terra Amara sta giornalmente migliorando gli ascolti e si spera che dopo Ferragosto, si possa fare ancora meglio.

Di che cosa parla Terra amara

Terra amara prenderà il posto di Una vita?

Il successo di Terra amara sembra quindi essere assicurato, il che lascia pensare che Mediaset abbia già puntato sulla soap turca, in quanto erede di Una vita. Ormai mancano infatti pochissimi episodi della soap spagnola, e quando saranno terminati, bisognerà trovare la soap che prenderà il suo posto. Sembra quasi scontato quindi pensare che sarà Terra Amara ad andare in onda in autunno, dopo Una vita, nella stessa collocazione, alle 14,10 quindi. E potrebbe fare ascolti ancora più alti chissà, magari arrivare a toccare quei 3 milioni che El secreto de Puente Viejo conquistò lentamente. Una nuova gallina d’oro per Canale 5? Mediaset ci spera.

Tra l’altro, la soap si è conclusa di recente in Turchia, con l’ultima stagione. Dopo la prima e la seconda stagione in onda tra il 2019 e il 2020, con i primi 63 episodi, Terra amara è tornata. Nella seconda stagione, in onda dal 2020 al 2021, il pubblico ha seguito gli episodi dal 64 al 102. E nel 2022 è arrivato il gran finale, con la quarta stagione che dovrebbe essere appunto l’ultima con gli episodi dal 103 al 141.

Vi ricordiamo quindi che da lunedì Terra Amara andrà in onda dalle 14,30 alle 15,30 al posto di Una vita, subito dopo Beautiful.