Beautiful anticipazioni: ultima notte per Liam e Hope insieme prima della confessione. Poi l’arresto?

Liam e Hope si "dicono addio" prima della confessione: il giovane andrà in carcere? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Ultime news dal mondo di Beautiful! Mentre Liam e Hope decidono che cosa faranno, in famiglia c’è anche un’altra persona che continua a credere che ci sia un grosso segreto che qualcuno sta nascondendo. Quella persona è Wyatt e non sbaglia. Il fratello di Liam ha capito che suo padre e il giovane Spencer hanno qualcosa da nascondere e cerca di capire di che cosa si possa trattare. Chiaramente mai immaginerebbe che la questione ha a che fare con la morte di Vinny. Nel frattempo, Liam sta decidendo il da farsi, si consegnerà alle forze di polizia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani 31 luglio 2022. La soap ci aspetta come sempre di domenica intorno alle 14.

Vi ricordiamo che da domani, dopo Beautiful non andrà più in onda Una vita che invece tornerà a fine agosto su Canale 5 dopo le ferie estive! Ma adesso torniamo a Los Angeles con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 luglio 2022

Brooke vuole assicurarsi che Bill non abbia riserve riguardo Liam e Hope: la Logan intende organizzare una celebrazione per la ritrovata serenità della coppia. Liam e Hope cercano intanto di godersi quella che potrebbe essere l’ultima notte insieme per molto tempo: il giovane Spencer sembra deciso a costituirsi l’indomani. Nonostante Bill abbia suggerito a suo figlio di ripensarci, a quanto pare Liam non ha intenzione di vivere con questo segreto…Nel frattempo Wyatt parla a Flo dei suoi sospetti: è convinto che suo padre e Liam gli stiano nascondendo qualcosa… Ridge interroga Carter sulle ultime notizie circa la sua vita sentimentale: il flirt con Shauna, ma anche la decisione di tornare con Zoe. Paris avverte Shauna che la terrà d’occhio: proteggerà la relazione di sua sorella Zoe con Carter.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful come sempre su Canale 5.