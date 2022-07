Una vita va in ferie e torna dopo Ferragosto 2022: cosa succederà?

Che cosa succederà nelle puntate di Una vita in onda dopo Ferragosto e dopo la pausa estiva? Acacias 38 torna a fine agosto 2022 su Canale 5

Cosa dobbiamo aspettarci dalle puntate di Una vita che andranno in onda a fine agosto? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap spagnola. Quest’anno, Una vita si ferma per circa una ventina di giorni: per rivedere gli abitanti di Acacias 38 dovremo attendere l’ultima settimana di agosto ( si potrebbe tornare in onda il 22 agosto ma per il momento, non c’è una data ufficiale). Al posto di Una vita andrà in onda un doppio episodio di Beautiful e a seguire Terra amara che anticipa! Ma noi continueremo a tenere compagnia ai fan della soap spagnola, raccontando nelle nostre anticipazioni, quello che accadrà nelle puntate che andranno in onda dopo Ferragosto su Canale 5. Pronti per scoprire i dettagli?

Una vita anticipazioni: che cosa succederà dopo Ferragosto?

Di domande i telespettatori e le telespettatrici se ne faranno e anche tante, in attesa di rivedere in onda la soap spagnola. Ad esempio si chiederanno: alla fine Aurelio farà davvero uccidere Genoveva o sarà lei ad avere la meglio? E Dori, chi è davvero, sta lavorando per Genoveva? David e Valeria se ne andranno da Acacias 38? Liberto e Rosina riusciranno a risolvere i loro problemi economici?

Una vita anticipazioni prossime puntate: Dori e Felipe è amore?

Tra le story line interessanti che si svilupperanno nelle prossime puntate di Una vita, in onda dopo la pausa estiva su Canale 5, c’è quella che coinvolte Dori e Felipe. Alla fine infatti, l’avvocato metterà via i suoi dubbi e i suoi sospetti e si lascerà coinvolgere sentimentalmente da Dori. Felipe riuscirà a vincere le resistenze di Dori e i due avranno dei rapporti intimi. A quel punto, l’ormai ex avvocato si sentirà pronto per comunicare ai suoi vicini che è felice al fianco dell’infermiera, ma inaspettatamente la Navarro darà l’impressione di voler mantenere tutto quanto nascosto e chiederà all’Alvarez Hermoso di darle un po’ più di tempo per riflettere sul da farsi. Marina quindi, richiamata da Lolita, tornerà ad Acacias 38 e metterà in guardia Dori. Scopriremo che la Navarro non è un’infermiera, proprio come Ignacio Quiroga (Marco Caceres) sospettava e che Marina ha mentito sin dall’inizio.

Ma perchè Dori sta facendo tutto questo? Nelle prossime puntate di Una vita scopriremo che l’obiettivo di Dori è quello di andare a lavorare in Austria al fianco di un medico stretto collaboratore di Freud. Sarà quindi chiaro che Dori ha voluto lavorare a stretto contatto con l’Alvarez Hermoso per studiarlo e vedere le reazioni di una persona affetta da attacchi di panico in seguito ad un trauma come quello dell’attentato. Felipe lo scoprirà? In ogni caso, va detto, che i sentimenti di Dori per l’avvocato, sono reali…

Una vita anticipazioni prossime puntate: Genoveva trova Rodrigo?

Nelle puntate di Una vita in onda dopo ferragosto, vedremo che Genoveva riuscirà a rintracciare Rodrigo in Germania grazie alle indagini di Cuevas. A quel punto, la Salmeron porterà il dottor Lluch ad Acacias e gli farà sapere che la sua amata Valeria ha cominciato una vera e propria relazione sentimentale con David Exposito. Genoveva però non riuscirà a manipolare come meglio crede Rodrigo e Aurelio andrà nel covo in cui sua moglie lo ha nascosto e sequestrerà quest’ultimo dopo aver ucciso Cuevas con una coltellata alla schiena...

Tutto questo e molto altro nelle imperdibili puntate di Una vita che ci aspettano in onda a fine agosto alle 14,10 su Canale 5.