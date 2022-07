Beautiful anticipazioni: Liam pronto per il carcere, sarà arrestato?

Liam ha deciso che confesserà tutto alla polizia ma questo significa che andrà in carcere? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 1 agosto 2022

Liam non sa davvero che cosa fare ma è arrivato il momento di prendere una decisione: confesserà tutto, anche rischiando di passare anni e anni in carcere per l’omicidio stradale di Vinny? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della putata di domani, 1 agosto 2022. Vi ricordiamo che da domani, la soap americana ci aspetta con un episodio più lungo. Infatti Una vita andrà in pausa estiva proprio da lunedì e Beautiful si allunga fino alle 14,30. A seguire invece andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara. Ma torniamo adesso a Los Angeles…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 agosto 2022

Il nuovo mese in compagnia della soap american inizierà con il grande enigma: che cosa farà Liam, andrà alla polizia per raccontare quello che ha fatto? Lui e Hope sembrano proprio decisi a confessare…Wyatt ripete a Flo di essere preoccupato per Bill e per Liam, perché è sicuro che i due nascondano un segreto; ne parla anche con Bill, ma non ottiene risposte. Il ragazzo non ha tutti i torti, ha capito che gli stanno nascondendo qualcosa e non sbaglia ma probabilmente mai immaginerebbe che si tratta della morte di Vinny. Una pausa di riflessione di ventiquattro ore è il tempo consigliato da Bill (Don Diamont) a Hope (Annika Noelle) e a Liam (Scott Clifton) per decidere se andare o meno alla polizia. I due trascorrono la notte insieme, piangendo e dichiarando di amarsi, ma Liam ormai è deciso a costituirsi. Brooke nota che Bill non sembra felice che Liam e Hope siano tornati insieme, ma non ne conosce il motivo e ne parla con Ridge. Al momento sia lo stilista che sua moglie ignorano quello che sta accadendo tra Liam e Hope, mai potrebbero immaginare dell’omicidio di Vinny. E anche Thomas, non ha idea di quello che sta per accadere…Non ci resta quindi che seguire le nuove imperdibili puntate di Beautiful per capire se, come e quando Liam finirà in carcere e quanto dovrà starci? Appuntamento a domani, ore 13,40 come sempre su Canale 5.