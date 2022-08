Beautiful anticipazioni: Liam a un passo dalla confessione, finirà in carcere?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 2 agosto 2022: per Liam è arrivato il momento di confessare tutto?

Puntate assolutamente da non perdere quelle di Beautiful in onda in questi giorni su Canale 5. Innanzi tutto, prima di raccontarvi quello che succederà nella puntata di domani, 2 agosto 2022, con le anticipazioni di Beautiful, vi ricordiamo che la soap americana raddoppia da oggi fino a fine mese. Due episodi di Beautiful tutti i giorni: la soap prende infatti il posto di Una vita ( insieme a Terra Amara che anticipa di un quarto d’ora). Per cui le prossime puntate saranno davvero da non perdere: Beautiful ci aspetta dalle 13,40 alle 14,30 circa. E ora torniamo a Los Angeles, dove Liam ha preso la sua decisione: andrà alla polizia e confesserà, che ne sarà di lui? Hope esorta Liam a non dimenticare che è una brava persona. Quinn e Carter giurano di mantenere per sempre segreto quello che è successo tra loro: il loro futuro è, rispettivamente, con Eric e Zoe. Thomas è rimasto parecchio turbato dopo la conversazione che ha avuto con Bille e decide di parlarne sia con suo padre che con Brooke…La Logan sembra apprezzare questro cambiamento da parte del giovane stilista e Ridge finalmente è lieto che tra i due, le cose vadano meglio.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 agosto 2022

Nervoso per l’imminente decisione di Liam, Bill si mostra impaziente con Wyatt. L’imprenditore per l’ennesima volta vorrebbe giocarsi le sue carte e chiedere a suo figlio di stare zitto e non andare alla polizia…Liam e Hope affrontano ancora l’argomento confessione: lui sembra aver ormai deciso, mentre la moglie, con l’avvicinarsi del momento, mostra tentennamenti non volendolo perdere. Quando Thomas porta a casa della coppia Douglas, Liam si commuove sapendo che potrebbe essere l’ultimo incontro prima di essere arrestato. Il giovane Spencer riconosce l’amore che Thomas prova per il figlio, ma anche per Beth e Hope. E forse si convince che ci sarà una persona comunque attenta al fianco di sua moglie…Per Finn e Steffy intanto è arrivato il momento di conoscere il sesso del bambino che stanno aspettando…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, alle 13,40 su Canale 5.