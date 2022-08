Una vita da oggi si ferma: si torna a fine agosto. Tutto su Valeria, David e Rodrigo

Che cosa succederà nelle ultime puntate di Una vita in onda dopo la pausa estiva? Tutta la verità su David, Valeria e Rodrigo

Come vi abbiamo più volte detto la scorsa settimana, dal primo agosto Una vita va in ferie! Mediaset ha deciso di tenere per l’autunno le ultime puntate di Una vita, che volge al termine. La soap spagnola ha chiuso i battenti in Spagna e nel nostro paese mancano pochi episodi prima del gran finale. Non a caso, questa estate, la soap non è stata programmata nella prima serata di sabato, restando in onda solo nel pomeriggio di Canale 5. Ma visto che questo inverno e anche in primavera, gli episodi mandati in onda sono stati tanti, stiamo per giungere al gran finale. Ultime puntate che Mediaset vuole mandare in onda dopo la fine delle ferie, a settembre inoltrato! Per questo, almeno fino al 20 agosto, Una vita si fermerà.

Oggi quindi le nostre anticipazioni sono dedicate a una delle tante story line che si svilupperà dopo la pausa estiva. Cosa accadrà ad Acacias 38 dopo Ferragosto? Vi vogliamo parlare di David, Valeria e Rodrigo. David ha chiesto a Valeria di lasciare tutto e di scappare per iniziare insieme una nuova vita. Cosa che la donna sembra aver accettato. E Rodrigo, il marito di Valeria? Che ne sarà di lui? Scopriamolo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita.

Una vita anticipazioni prossime puntate: tutto sul triangolo David-Valeria-Rodrigo

Genoveva, senza sapere quelle che fossero le intenzioni di Valeria e David, tramite Cuevas, ha deciso di scovare il covo del marito della musicista e così avrà la certezza del fatto che Rodrigo si è nascosto in Germania. La donna lo condurrà obbligatoriamente ad Acacias, dove avrà modo di fargli scoprire che la sua amata Valeria ha avviato una vera e propria relazione con David Exposito (Aleix Rengel Meca), ossia l’uomo scelto da Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per prendersi cura di lei finché non l’avesse rintracciato…Ma a differenza di quello che la moglie di Aurelio si aspettava, a Rodrigo poco interesserà della relazione di Valeria. Genoveva quindi lo farà imprigionare in un posto segreto, in attesa di ripristinare i laboratori e creare il gas che Aurelio tanto desidera. La Salmeron pensa che Aurelio non sappia nulla di queste sue azioni, ma in realtà l’imprenditore, informato passo passo da Marcelo sa tutto.

Rodrigo comunque riuscirà a scappare, per incontrare di nascosto Valeria e avere un faccia a faccia con lei. Valeria chiederà a Rodrigo per quale ragione l’abbia abbandonata lasciandola alla mercé di Aurelio. Grazie a questa domanda, la Cardenas avrà così modo di scoprire che il marito è riuscito a creare il gas tossico durante alcuni esperimenti di laboratorio avviati per tutt’altro scopo. L’uomo quindi racconterà tutta la verità su questa storia: è stato lui stesso a incendiare il laboratorio per evitare che Aurelio continuasse a chiedergli di sperimentare e creare il gas da usare in guerra. Questo significa che Rodrigo, ha abbandonato Valeria di sua iniziativa…Tra i due quindi, non sembra esserci nessuna possibilità per un futuro insieme. Cosa ne sarà invece di David e Valeria, riusciranno a vivere il loro amore nonostante Genoveva e Aurelio?