Beautiful anticipazioni: Liam confessa tutto, sarà arrestato?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 3 agosto 2022: Liam finalmente confessa

E alla fine Liam ha preso la sua decisione: confessare. Lo deve fare per la sua famiglia, lo deve fare perchè non potrà mai vivere con i sensi di colpa. Ha bisogno di dire tutto e adesso spera solo che le forze dell’ordine comprenderanno che non avrebbe mai voluto uccidere Vinny, che si è trattato solo di un incidente. Succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 3 agosto 2022. Liam e Hope si sono salutati, senza sapere se, come e quando si rivedranno ma con la consapevolezza di aver preso la giusta decisione. La giovane Logan ha inoltre deciso di accompagnare Liam in centrale di polizia: vuole stargli accanto anche in questo momento. Bill si precipita alla stazione di polizia per impedire al figlio di confessare. Ma ormai è troppo tardi, Liam ha preso la sua decisione e vuole raccontare quello che è successo la notte in cui Vinny è morto.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 agosto 2022

Steffy e Finn sono felici di annunciare che stanno per avere un maschietto. Dopo tutte le peripezie che hanno affrontato, finalmente per i due un po’ di felicità. Ridge è felice per la figlia. Lo stilista consiglia a Thomas di dedicarsi sempre di più a Douglas: è bello che Thomas apprezzi l’affettuoso rapporto che il bambino ha con Liam, ma non deve dimenticarsi che è lui il padre. Nessuno immagina che nello stesso istante, a pochi passi dalla famiglia, Liam in centrale di polizia stia raccontando per filo e per segno tutto quello che è successo la notte in cui Vinny è morto. Il giovane Spencer, stanco di tenere il segreto, ha confessato i fatti, sperando che la sua versione venga creduta e che non si pensi che ha cercato volontariamente di uccidere Vinny, magari persino con un omicidio premeditato. Quello che succederà al giovane Spencer, lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful che ci ricordiamo, per quasi tutto agosto ci aspetta su Canale 5 con ben due episodi. Si parte dalle 13,40 e si lascia la linea a Terra amara alle 14,30 visto che Una vita è in pausa estiva.