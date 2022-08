Terra amara anticipazioni: Yilmaz è vivo ma tutti lo credono morto, chi lo troverà? Tornerà dalla sua amata?

Yilmaz è ancora vivo ma Zuleyha non sa nulla e non immagina che Demir lo stia cercando per ucciderlo. Cosa succederà? Le anticipazioni di Terra amara

Pubblico con il fiato in sospeso nel seguire le puntate di Terra amara in onda i primi giorni di agosto. Come avrete visto negli ultimi episodi di Terra amara in onda su Canale 5, Yilmaz non è morto, anche se tutti credono che lo sia. Lo crede soprattutto Demir che, dopo avergli sparato, pensa che sia impossibile che l’uomo sia ancora vivo. Il cadavere di Yilmaz però non si trova da nessuna parte e questo preoccupa non poco Demir che vorrebbe mettere fine a questa storia, godendosi la sua nuova famiglia e la nascita di suo figlio. Ma le cose sono più complicate del previsto visto che Yilmaz è ancora vivo…

Demir non demorde e continua a far cercare il suo corpo e Gaffur ; l’uomo, ha ritrovato un brandello di stoffa e delle tracce di sangue. Demir quindi decide che è il caso di cercare conferme nei villaggi vicini, ma la verità è che Yilmaz è ben nascosto e viene curato da Nazire con la collaborazione di Gulten e Sabahattin. Yilmaz è solo parzialmente cosciente per via della febbre alta; Nazire, molto in ansia, si precipita ad avvisare Gulten che chiama Sabahattin. Gulten intende aspettare che Yilmaz si riprenda, senza preoccuparsi che a casa la stanno attendendo il suo futuro sposo con la sua famiglia…Quello che nessuno immagina è che Demir è davvero pronto a tutto a quanto pare, vuole far bruciare tutte le capanne nei villaggi, per dare al suolo tutto, con il solo scopo di scovare l’uomo.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz ritroverà la sua Zuleyha

Ovviamente, la giovane Zuleyha che ha appena messo al mondo il figlio di Yilmaz, non immagina neppure che il suo grande amore si trovi a pochi passi da lei e che Demir le abbia mentito per tutto questo tempo…Nel frattempo, prima che la furia di Demir possa compromettere tutto, Yilmaz viene messo in salvo. Il giovane è stato portato in salvo da Fekeli che considera Yilmaz come suo figlio. Cosa succederà quindi ora? Dopo giorni di febbre, Yilmaz si riprenderà finalmente e vedrà sul giornale la foto della donna che ama, con Demir e la sua famiglia. A quanto pare, la ragazza adesso ha un altro uomo…Non riesce a credere a quello che è successo e va alla tenuta in cerca di risposte. Una volta giunto lì, armato, trova Zuleyha con in braccio un bambino e ne resta sconvolto…Dopo una furiosa litigata con Demir, durante la quale cerca anche di ucciderlo, Yilmaz se ne va, pensando di lasciarsi tutto alle spalle e partire…