Beautiful anticipazioni: Bill pronto a tutto per scagionare Liam, si prenderà la colpa?

Hope va a trovare Liam in carcere mentre Bill sembra essere pronto a tutto pur di salvare suo figlio, che cosa farà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa ne sarà di Liam, lo aspettano lunghi anni da passare in cella? Per lui si apriranno le porte del carcere? Non è la prima volta che uno dei protagonisti di Beautiful ha a che fare con la giustizia per cui nelle prossime puntate, i colpi di scena davvero non mancheranno. E come sempre, con le nostre anticipazioni, vi raccontiamo proprio quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, 5 agosto 2022. Puntata del venerdì per la soap di Canale 5, dopo la confessione di Liam…Mentre Bill apprende da Hope che alla fine suo figlio ha deciso di confessare, al giovane Spencer vengono scattate le foto segnaletiche prima dell’arresto. Le cose non sono andate come Liam si aspettava e la polizia non sembra credere alla sua versione dei fatti. Baker, che da sempre ha avuto dei sospetti, dopo aver scoperto la storia del test di paternità, sembra essere convinto della sua idea e non ascolta le spiegazioni di Liam…Il vicecapo intuisce che il giovane Spencer non gli ha raccontato tutto circa quella notte. Scoperto di essere stato ingannato, Bill discute con Hope. I due si scambiano accuse: l’editore ritiene che nessuno sarebbe arrivato a Liam se la nuora non l’avesse convinto a confessare

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 agosto 2022

Tra la riconciliazione di Hope e Liam e l’arrivo di un nuovo bambino, tutto sembra promettere bene per la famiglia di Ridge e Brooke: la donna però apprende con orrore da Hope che ad aver investito Vinny è stato Liam. Per la ragazza è arrivato infatti il momento di raccontare a sua madre quello che sta succedendo anche perchè Liam, si prepara a passare la sua prima notte in carcere. Bill prende una decisione: si presenta in centrale e racconta a Baker quello che a suo dire, sarebbe realmente successo la notte in cui Vinny è morto. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. Non perdete i prossimi episodi della soap americana perchè questa vicenda, regalerà davvero dei colpi di scena che ribalteranno la situazione…