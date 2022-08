Beautiful anticipazioni: Bill e Liam una cella per due, come finirà?

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 6 agosto 2022: Bill e Liam in cella insieme, come andrà a finire?

Pronti per i nuovi colpi di scena a cui assisteremo nelle prossime puntate di Beautiful? Come sempre le anticipazioni ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 6 agosto 2022. Al sabato si va in onda alle 13,40 e a seguire poi Come sorelle, in replica. Avrete visto che negli ultimi episodi della soap americana è successo di tutto. Liam infatti, dopo aver confessato a Hope di aver investito e ucciso Vinny, ha deciso di costituirsi e raccontare tutto alle forze dell’ordine. Bill non è mai stato d’accordo con suo figlio e ha deciso di fare qualcosa per impedire che il ragazzo passi anni in carcere, visto che forse, non si è reso conto, del pericolo al quale va incontro. Hope (Annika Noelle) ha raccontato a Brooke (Katherine Kelly Lang) come Bill (Don Diamont) abbia contaminato le prove, trasformando un incidente in un crimine. La Logan senior fatica a pensare che Bill possa aver lasciato una persona a morire per strada, ma Hope intende denunciare il suocero alla polizia, sperando, così, di far scagionare Liam (Scott Clifton). Cosa succederò quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 agosto 2022

Bill e Liam continuano a coprirsi a vicenda e alla fine Baker (Dan Martin) decide di mettere in cella entrambi. Liam infatti non ha raccontato che insieme a lui c’era suo padre mentre Bill, per mettere in difficoltà le forze dell’ordine, ha fornito un’altra versione…In America, si chiama il ragionevole dubbio e le giurie, di fronte a un dubbio, difficilmente condannano una persona… Il vicecapo non rimette Liam in libertà, ritenendo comunque che, con il suo silenzio, sia stato complice del padre nel depistaggio! Il piano di Bill per il momento ha fallito visto che lui e suo figlio restano in cella!

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful in onda come sempre, alle 13,40 su Canale 5.