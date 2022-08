Terra Amara anticipazioni: scomparsa shock, che fine ha fatto Adnan?

Che fine ha fatto il piccolo Adnan, è scomparso, sarà ritrovato? Ecco le anticipazioni di Terra amara

Momenti di tensione e di paura nelle prossime puntate di Terra amara per quello che succederà al piccolo appena nato. Come saprete, il bambino che Zuleyha ha messo al mondo, è figlio di Yilmaz anche se ancora lui non lo sa, e neppure Demir ha idea di quello che è realmente successo…La ragazza non ha neppure idea del fatto che il suo grande amore abbia lottato per lei e purtroppo, le incomprensioni che ci sono state, hanno portato i due ad allontanarsi. Il pubblico che segue Terra amara fa il tifo per questa coppia ma, come vedremo nelle prossime puntate, il destino complicherà tutto. Terra amara tornerà in onda dall’8 agosto, sempre alle 14,30 su Canale 5 e le puntate in onda la prossima settimana, regaleranno al pubblico di Canale 5 una serie infinita di colpi di scena, uno su tutti, la scomparsa del piccolo Adnan.

Terra amara anticipazioni: che fine ha fatto il piccolo Adnan?

Il rapporto padre- figlio tra Yilmaz e Fekeli si consolida e quest’ultimo prende a cuore la causa del protagonista. Demir riceve un documento che dimostra che il terreno a cui è interessato è di proprietà di Yilmaz e in lui sorgono i primi sospetti sul fatto che l’uomo potrebbe essere protetto da qualcuno di potente. Fadik rivela a Saniye di aver visto Gulten e Sabahattin insieme. Nella tenuta, gli uomini di Gaffur sono in allerta, ma nonostante ciò Azize, in stato confusionale, porta il piccolo Adnan a fare una passeggiata, dimenticandosi la carrozzina in un campo. Non si hanno più notizie del bambino e cresce il sospetto che possa essere stato rapito. Zuleyha si dispera e Demir setaccia la zona insieme a Cengaver, iniziando dal villaggio di baracche, ma si rivela una pista sbagliata.

In seguito alla scomparsa del figlio di Demir, la tenuta è nel caos. Quando Yilmaz viene a conoscenza della notizia, si attiva per ritrovare il bambino. Nazire gli confida i suoi sospetti e lo aiuta a ritrovare Adnan. Anche Demir cerca suo figlio disperatamente e aggredisce il pastore Fevzi, ma l’intervento dell’amico Cengaver evita il peggio. Finalmente dopo ore e ore di ricerca, il piccolo viene ritrovato ma Zuleyha chiede a suo marito spiegazioni: vuole sapere se la famiglia è in pericolo…