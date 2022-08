Beautiful anticipazioni: Flo scopre di Carter e Shauna ma resta allibita. Paris sospetta

Flo stenta a credere che sua madre abbia una relazione e non le abbia detto nulla. Inizia a sospettare: ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Pronti per scoprire come finirà per Bill e Liam, resteranno in carcere senza avere possibilità di uscire su cauzione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 agosto 2022. Il piano di Bill non va come si aspettava. L’uomo pensava che andando a raccontare la sua versione, Liam avrebbe riavuto la libertà e invece a quanto pare, ha solo complicato le cose, motivo per il quale Hope continua a odiarlo… Nel frattempo Eric cerca ancora di capire che cosa sia successo la famosa notte in cui Carter ha avuto una avventura con un’altra donna e a suo modo, cerca di ascoltare la versione dei fatti di Shauna…Carter (Lawrence Saint-Victor) è in evidente imbarazzo con Eric (John McCook), ma lo stilista non può immaginare il reale motivo del turbamento dell’avvocato. Eric scoprirà prima o poi la verità su questa storia, scoprirà che in realtà sua moglie lo ha tradito e che anche Carter lo ha pugnalato alle spalle? Vediamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 agosto 2022

Quinn (Rena Sofer) continua ad essere grata a Shauna (Denise Richards) che, con la sua prontezza di riflessi, ha impedito che il suo segreto con Carter venisse a galla. La Fuller teme che se Eric dovesse mai scoprire la verità, perderebbe il marito. Flo (Katrina Bowden) è confusa quando Paris (Diamond White) esprime fastidio alla possibilità che Shauna faccia visita alla Forrester Creations: la giovane Fulton non è ancora al corrente del gossip del momento su sua madre. Alla fine parlando con la sorella di Zoe scopre quello che è successo e stenta a credere che sua madre abbia iniziato una frequentazione senza dirle nulla. Paris si stupisce del fatto che Flo non sapesse nulla di tutta questa vicenda e inizia a sospettare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 8 agosto 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.