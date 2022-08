Beautiful anticipazioni: Carter fa la proposta a Zoe ma Paris scopre la verutà su Quinn. Uragano in arrivo

Paris ha scoperto la verità su Quinn adesso però dovrà decidere se raccontare tutto o meno a sua sorella, lo farà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama degli episodi in onda in Italia. E non possiamo che iniziare con le anticipazioni per la puntata di Beautiful del 9 agosto 2022. In questi caldi giorni di agosto ci sono due story line che stanno interessando il pubblico: da un lato la vicenda dell’arresto di Liam che ha confessato di aver investito Vinny e poi il conseguente arresto di Bill che ha confessato la stessa cosa…E poi c’è la storia che vede invece protagonista Quinn. La Fuller è stata perdonata da Eric ma nessuno al momento sa la verità su quanto accaduto con Carter. Nessuno tranne Shauna che ha protetto la sua amica, arrivando a raccontare a tutti di esser stata lei la donna a letto con l’avvocato, anche se non era vero. Flo è rimasta parecchio basita di aver scoperto questa verità e quasi incredula. La reazione di Flo ha spinto Paris a indagare e a quanto pare, la sorella di Zoe sta per scoprire che le cose non stanno proprio come Shauna e Quinn hanno raccontato…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 agosto 2022

Quinn è preoccupata che Eric (John McCook) possa scoprire tutto e Paris, casualmente, si trova a portata d’orecchio quando la Fuller parla della sua notte con Carter a Shauna. La sorella di Zoe adesso sa tutta la verità: Shauna ha solo protetto Quinn ma in realtà non era lei la donna in camera da letto. Paris, sin da subito ha pensato che Quinn non fosse la persona giusta per aiutare sua sorella e adesso ha le prove, ci ha sempre visto giusto. Ma che cosa farà adesso, lo dirà a Zoe? Mentre la giovane Paris merita il da farsi, a pochi passi da lei succede ben altro. Quinn e Eric si ritrovano insieme per una bollente notte di passione al termine della quale, la Fuller è ormai convinta di aver fatto di tutto per riconquistare suo marito e di esserci riuscita. Carter, provando a dimenticare la notte di passione passata con Quinn volta pagina e chiede a Zoe di diventare sua moglie. Ora però, queste due coppie potrebbero esplodere, tutto dipenderà dalla voglia di Paris di raccontare la verità o meno, lo farà?