Beautiful anticipazioni: la decisione di Paris, i dubbi di Wyatt sull’incidente di Vinny

Wyatt stenta a credere che Vinny passasse per caso sulla stessa strada di Liam...Scoprirà qualcosa? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 12 agosto 2022? Come avrete visto, Liam continua a restare in carcere, almeno per il momento, non ci sono possibilità di vederlo di nuovo in libertà. E il giovane Spencer, che ha capito quello che sta succedendo, ha deciso di fare a Thomas una richiesta molto importante…In carcere, alla fine del loro faccia a faccia sulla morte di Vinny (Joe LoCicero), Liam (Scott Clifton) chiede a Thomas (Matthew Atkinson) di stare vicino a Hope (Annika Noelle) e ai bambini se lui dovesse essere condannato ad anni di prigione. Quinn (Rena Sofer) rivela a Paris (Diamond White) che Zoe (Kiara Barnes) ha sabotato la sua serata con Zende (Delon De Metz), settimane prima. Paris resta comunque dell’idea che la sorella meriti di sapere la verità e così Quinn arriva ad umiliarsi, inginocchiandosi a terra per supplicarla di tacere. Cosa farà Paris? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 agosto 2022

Nonostante tutto, alla fine Thomas si dice pronto a prendersi cura della famiglia di Liam, una cosa che lascia parecchio basiti sia Wyatt che Hope. Non si aspettavano che Liam chiedesse al Forrester di farlo e non si aspettavano neppure la reazione del figlio di Ridge…Wyatt (Darin Brooks) esprime a Flo (Katrina Bowden) la propria meraviglia per il fatto che Vinny sia finito proprio davanti all’auto del padre: è al di là di ogni possibile coincidenza. Ed effettivamente Wyatt non sbaglia ad avere questo dubbio perchè, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, non si è trattato solo di una coincidenza…Ma è ancora presto per scoprire tutti i dettagli su questa intricata vicenda. Hope cerca di rassicurare Liam…Anche Steffy decide di andare a trovare il suo ex in carcere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 12 agosto 2022, su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.