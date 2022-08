Terra Amara anticipazioni: è ancora scontro tra Demir e Yilmaz, un’altra sparatoria

Ennesimo scontro tra Demir e Yilmaz come andrà a finire? Ecco le anticipazioni di Terra Amara per le prossime puntate

Terra Amara sta conquistando il pubblico di Canale 5. La soap turca, che in Spagna è stata designata come l’erede de Il segreto, non sta deludendo le aspettative del pubblico e nelle prossime settimane, regalerà altri colpi di scena. Come vedremo nelle prossime puntate, Yilmaz e Zuleyha, capiranno di essere ancora follemente innamorati. Lo sono sempre stati, anche se il ragazzo, vedendo la sua amata, con in braccio un bambino, e nelle foto al fianco di Demir, ha pensato che lei avesse potuto scordarlo. In realtà Zuleyha lo ha sempre cercato e ha poi pensato che fosse morto, per questo motivo ha deciso di voltare pagina, nel tentativo di dare una famiglia a suo figlio, ben sapendo che altrimenti, avrebbe rischiato tanto. Al cuore però non si comanda ed è per questo che i due innamorati, come vedremo nelle prossime puntate di Terra amara, cercheranno di incontrarsi di nuovo. Non hanno però fatto i conti con Demir…

Curiosi quindi di sapere che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara? Ecco le anticipazioni…

Terra amara anticipazioni: Demir e Yilmaz è di nuovo scontro a fuoco

Tutti parlano del ritorno di Yilmaz in città. Yilmaz incontra di nascosto Gulten e le chiede di metterlo in contatto con Zuleyha. Gulten è molto delusa, poiché sperava che Yilmaz ricambiasse i suoi sentimenti e una volta arrivata a casa si dispera. Anche Zuleyha si rivolge a Gulten per affidarle una lettera per Yilmaz, ma purtroppo Gaffur riesce ad intercettarla e ne parla subito con Demir. Ovviamente l’uomo non può accettare un simile affronto e decide di punire sua moglie per quello che ha fatto.

Demir rinchiude Zuleyha in camera e va al posto suo all’appuntamento che lei aveva fissato con Yilmaz. I due si confrontano e, quando Yilmaz se ne sta andando e Demir sta per sparargli, arriva Hunkar. Dallo spavento, Yilmaz spara a Demir, ma colpisce Hunkar; Demir allora spara a Yilmaz. Hunkar viene portata in ospedale e operata immediatamente, mentre Yilmaz non riporta gravi ferite. All’affronto di Zuleyha e Yilmaz ci saranno delle conseguenze molto forti… Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per scoprire tutto quello che succederà!