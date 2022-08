Una vita anticipazioni ultime puntate: Genoveva è incinta ma vuole suicidarsi

Nelle ultime puntate di Una vita non mancheranno i colpi di scena. Genoveva scoprirà di essere incinta e deciderà di provare a togliersi la vita...

Clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita. La soap spagnola tornerà in onda su Canale 5 a fine agosto ma per i fan più curiosi, non potevano mancare le nostre anticipazioni. Mancano ormai pochissime puntate al gran finale e di cose da vedere ce ne saranno tante! Nelle prossime puntate di Una vita in onda in Italia, episodi che chiudono la saga di Acacias 38, scopriremo che Genoveva è incinta. La notizia non farà affatto piacere alla Salmeron che non vuole avere un figlio da Aurelio, un uomo che detesta, per questo motivo, la dark lady arriverà a prendere una decisione molto forte. Pur di non dare alla luce il bambino di Aurelio, deciderà di togliersi la vita, tentato di suicidarsi, ce la farà?

Una vita anticipazioni ultime puntate: Genoveva tenta il suicidio

Tutto inizierà con una strana telefonata che Genoveva riceverà, una chiamata durante la quale le sarà rivelato un segreto molto importante. La donna inizierà quindi a comportarsi in modo strano, tanto da voler avere anche un confronto con Felipe. Confronto che la lascerà però molto turbata visto che l’uomo, che non l’ha mai perdonata per quello che ha fatto, non si mostrerà felice per la nuova gravidanza della sua ex moglie e augurerà al bambino di non nascere poiché avrebbe una madre perfida e inadeguata.

Genoveva tornerà infatti a casa e chiederà alla cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) di procurarle i sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria), dichiarando che da un po’ di notti non riesce a dormire a causa della gravidanza. A quel punto, Luzdivina non darà tanto perso alla richiesta della signora e le darà i medicinali che le ha richiesto. Ma i farmaci saranno usati per un altro scopo: Genoveva infatti vuole togliersi la vita…

Il tentativo di Genoveva però non andrà a buon fine. Marcelo infatti la troverà e chiederà subito aiuto a Ignacio. Insieme, salveranno la vita alla Salmeron e anche al bambino che aspetta. Vi ricordiamo che le ultime puntate di Una vita andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La soap spagnola dovrebbe tornare nella sua classica collocazione , alle 14,10 su Canale 5 a partire dal 22 agosto.