Beautiful anticipazioni: Bill vorrebbe vedere Liam fuori dal carcere. Thomas si fa avanti

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 14 agosto 2022: Liam e Bill ancora in carcere...

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutti i dettagli e le ultime news da Los Angeles. Iniziamo quindi con la trama della puntata di domani, 14 agosto 2022. Cosa succederà nel nuovo appuntamento di Beautiful alla domenica? Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) continuano a dibattere su Thomas (Matthew Atkinson). Lo stilista ritiene sia ragionevole immaginare che Liam (Scott Clifton) venga dichiarato colpevole e dunque Hope (Annika Noelle) a quel punto avrà bisogno della sua famiglia, che include anche Thomas. Brooke lo ritiene pericoloso, perché Thomas potrebbe vederla in un’ottica di romanticismo. Nel frattempo Eric cerca di capire che cosa sta accadendo tra Quinn e Carter dopo aver visto tra i due, uno strano abbraccio…Tutto questo e molto altro sta succedendo a Los Angeles ma vediamo adesso nel dettaglio la trama e le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 agosto 2022

In carcere Liam e Hope hanno un colloquio con Justin (Aaron D. Spears), il quale ritiene sarà difficile convincere la giuria che il depistaggio sia colpa solo di Bill (Don Diamont): Liam ha impiegato molto tempo prima di confessare tutto alla polizia, il che lo fa sembrare complice del padre. Bill, appena appreso quello che potrebbe accadere a suo figlio, non si dà pace per aver permesso che il ragazzo confessasse e ovviamente, anche per quello che è successo prima, mai avrebbe voluto vedere suo figlio dietro le sbarre e per tutto questo tempo…Spencer non molla e pensa di poter trovare una soluzione per aiutare suo figlio ma allo stesso tempo è molto avvilito per quello che sta succedendo a Liam.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 14 agosto 2022. Appuntamento alle 14 come sempre alla domenica su Canale 5.