Beautiful anticipazioni: Thomas troverà dei messaggi di Vinny sul cellulare, Liam è salvo?

Thomas sta per trovare qualcosa di inatteso nel suo cellulare, dei messaggi di Vinny che potrebbero scagionare Liam, dirà la verità? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, Liam e Bill riusciranno a lasciare il carcere oppure no? Eric capirà il grande inganno di cui è stato vittima? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 15 agosto 2022. Ebbene si, si va in onda anche a Ferragosto su Canale 5. Non ci sarà la classica programmazione settimanale, infatti Beautiful è la sola soap che resta in onda, saltano invece, Un altro domani e Terra Amara che a Ferragosto si fermano. I protagonisti di Beautiful tornano invece con le loro vicende sentimentali e non solo…

Hope (Annika Noelle) non intende arrendersi al destino infausto che sembra prospettarsi: lei e Liam (Scott Clifton) riavranno la loro vita insieme! Zende (Delon De Metz) si offre di aiutare Thomas (Matthew Atkinson) a resettare il suo cellulare, che di recente continua a dargli problemi; ciò, però, avrà conseguenze impensabili… Già perchè Thomas, molto presto troverà sul suo cellulare, dei messaggi che non aveva visto, che hanno a che fare con la morte di Vinny…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 agosto 2022

Justin cerca di fare il possibile per aiutare Liam e Bill a lasciare il carcere ma la situazione non è facile. Nel frattempo, Brooke non riesce a capire come mai Liam abbia deciso di chiedere a Thomas di prendersi cura di Hope, ha paura che il figlio di Ridge possa ricadere nei vecchi errori. Quello che nessuno immagina è che Thomas, sta per trovare dei messaggi di Vinny sul suo cellulare, messaggi che potrebbero persino scagionare Liam se finissero nelle mani delle persone giuste e delle forze dell’ordine. Succederà? Thomas adesso ha tutto quello che desidera: Liam in carcere, il suo benestare per essere lui a prendersi cura di Hope…Insomma perchè dovrebbe volere che Liam tornasse libero? Vedremo nelle prossime puntate di Beautiful quella che sarà la decisione di Thomas…