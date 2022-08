Beautiful anticipazioni: Vinny si è suicidato. Thomas vuole dire tutto. Justin lo attera, perchè?

Inspiegabilmente Justin colpisce Thomas con un pugno, che cosa vuole fare? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 16 agosto 2022

Cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani, 16 agosto 2022? Grandi colpi di scena in arrivo. Le anticipazioni infatti ci rivelano che potrebbe succedere qualcosa di imprevisto, qualcosa che potrebbe cambiare il destino di Liam. Ma tutto, anche questa volta, sarà nelle mani di Thomas…Dal suo cellulare sbloccato, Thomas inizia a ricevere messaggi postumi da Vinny, compreso un video girato dall’amico la notte della sua morte: Vinny si è di fatto suicidato, gettandosi volontariamente di fronte all’auto di Bill Spencer, con l’intento di incastrare Liam e spianare la strada a Thomas con Hope. Un suo modo contorto per farsi perdonare dallo stilista. Infatti Vinny, nei messaggi ha spiegato a Thomas che togliendosi la vita e finendo per incolpare Liam, lui avrebbe avuto modo di avvicinarsi di nuovo a Hope. Thomas non riesce a credere che il giovane amico, possa esser arrivato a fare un gesto simile…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 agosto 2022

Dopo un attimo di esitazione, Thomas decide di portare la prova alla polizia, sperando di scagionare Liam dalle accuse. Tuttavia si imbatte prima in Justin, che vorrebbe testimoniasse a favore di Liam, fornendo un quadro poco onorevole di Vinny. Thomas lo informa della prova in suo possesso e, inspiegabilmente, Justin lo colpisce così forte da farlo svenire. Nessuno si spiega come mai Justin possa essere arrivato a compiere questo gesto, è perchè vuole tenere Bill in carcere?

Intanto Steffy offre il suo aiuto e supporto a Hope, demoralizzata per la linea dura che la procura sta applicando contro Liam e Bill: la libertà provvisoria su cauzione è stata loro negata perché considerati soggetti con possibilità di fuga data la loro disponibilità economica. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, alle 13,40 come sempre su Canale 5. Un altro doppio appuntamento con la soap americana per il martedì della rete!