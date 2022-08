Beautiful anticipazioni: Justin vuole la Spencer Publications, Thomas si libererà?

Justin non sembra avere intenzione di liberare Thomas perchè ha un piano...Cosa succederà? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Mentre Bill e Katie in carcere hanno una toccante conversazione, Wyatt fuori cerca di capire quale sia il piano di Justin per far si che suo padre e Liam lascino il carcere. Quello che nessuno però sa è che l’avvocato non ha nessuna intenzione di aiutare realmente i due Spencer…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 19 agosto 2022. Nella prossima puntata vedremo che Justin continuerà a tenere Thomas in una sorta di cella creata nelle cantine dell’azienda. Cosa farà adesso, e chi si renderà conto che Thomas è scomparso nel nulla? Justin ha deciso di distruggere il video che potrebbe dimostrare l’innocenza di Liam e Bill. Perchè lo ha fatto? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la puntata di domani di Beautiful.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 agosto 2022

Thomas, in gabbia, capisce che Justin non ha alcuna intenzione di aiutare Liam e Bill, anzi ne vuole sabotare il processo. Justin si è sentito usato da Bill: anni trascorsi a risolvere i suoi crimini per poi essere superato dai suoi figli spuntati fuori dal nulla. Con Liam e Bill in carcere, Justin sente di poter facilmente manovrare Wyatt ed impossessarsi della Spencer Publications. Pur non apprezzando né Bill né Liam, Thomas non trova giusto che il giovane Spencer paghi per un reato mai commesso e cerca di convincere Justin a non lasciare che il suo rancore per Bill lo renda una persona crudele come l’editore stesso. Ma il suo piano non sembra funzionare perchè Justin va dritto per la sua strada…Intanto alla Forrester tutti parlano di quello che sta succedendo. Brooke è preoccupata per Hope mentre Ridge e Steffy non hanno dubbi: la colpa di quello che è accaduto è di Bill e adesso per colpa sua, tante persone ne pagano le conseguenze…A Thomas non resta che sperare di riuscire a liberarsi in qualche modo per scappare e avvisare tutti gli altri del piano di Justin.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 19 agosto 2022 su Canale 5.