Una vita anticipazioni ultime puntate: Aurelio tenta di strangolare Genoveva

Una vita sta per tornare su Canale 5 e le ultime puntate saranno ricche di colpi di scena: Genoveva rischia la vita, Aurelio vuole strangolarla

Manca davvero poco al gran finale di Una vita che tornerà a fine agosto dopo la pausa estiva. E come saprete, saranno gli ultimi mesi in compagnia della soap spagnola, che poi saluterà il pubblico di Canale 5, probabilmente prima di Natale. Cosa succederà quindi nelle ultime puntate di Una vita? Per i più curiosi, non mancano le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà ad Acacias 38. In particolare, vi raccontiamo, quello che farà Aurelio, sempre più deciso a eliminare Genoveva…Nelle prossime puntate della soap spagnola infatti, scopriremo che Genoveva è incinta. Aurelio quindi cambierà i suoi piani ma, quando scoprirà che la donna ha tentato di togliersi la vita, pur di non mettere alla luce suo figlio, allora la questione cambierà di nuovo.

Una vita anticipazioni prossime puntate: Aurelio strangola Genoveva?

Dopo aver appreso che sua moglie ha tentato di togliersi la vita, tra Genoveva e Aurelio ci sarà un litigio molto forte. Durante la discussione, l’uomo arriverà a cercare di strangolare sua moglie ma alla fine, sarà fermato e non la ucciderà.

Genoveva tenta il suicidio

Ma perchè Genoveva ha tentato il suicidio? I motivi sono diversi. Dopo un incontro scontro con Felipe (Marc Parejo), che augurerà al bambino che ha in grembo di non nascere perché non merita una madre cattiva come lei, Genoveva perderà ancora di più la calma e, tramite Luzdivina (Noelia Marlò), si procurerà l’intera boccetta dei sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) e finirà per ingerirla al fine di farla finita con la sua vita! Marcelo e Ignacio però salveranno la vita di Genoveva, che quindi, desisterà nel suo intento. Il maggiordomo però non potrà fare a meno di raccontare ad Aurelio quello che è successo per cui l’uomo, andrà su tutte le furie e cercherà di uccidere Genoveva…

Genoveva ribadirà ad Aurelio che intende fare il possibile affinché il loro figlio non nasca e preciserà di essere disposta a sacrificare persino la sua stessa vita per evitare che avvenga. Parole molto forti che manderanno in crisi Aurelio. Marcelo interverrà nel corso della discussione, salvando la vita a Genoveva e ricordando ad Aurelio che rischia di essere impiccato per un omicidio di questo genere, visto che sua moglie è anche incinta…Per il momento Genoveva è salva ma il gran finale di Una vita, regalerà altri colpi di scena.