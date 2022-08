Beautiful anticipazioni: Thomas in trappola convincerà Justin a liberarlo?

Thomas sta cercando di convincere Justin a portare il video alla polizia ma l'avvocato non ha intenzione di farlo...Ecco le anticipazioni di Beautiful

Thomas cerca in tutti i modi di convincere Justin a fare qualcosa, a rendersi conto di avere in mano tutte le prove per scagionare sia Liam che Bill ma l’avvocato a quanto pare, non ha nessuna intenzione di farlo. Il motivo: pensa che Bill sia stato poco riconoscente per tutto il lavoro che in questi anni ha fatto…Le anticipazioni di Beautiful quindi rivelano la trama della puntata di domani, 20 agosto 2022. Justin, vedendo Thomas ancora in quella gabbia, si renderà conto che forse è arrivato il momento di mettere da parte il rancore e fare qualcosa per togliere di galera Liam e Bill? Nel frattempo in carcere, Liam si rende conto che per lui e suo padre, le cose si potrebbero parecchio complicare…Ma adesso vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani che ci aspetta come sempre alle 13,40. Vi ricordiamo invece che da lunedì andrà in onda Una vita alle 14,10 per cui Beautiful tornerà con il classico episodio breve.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 agosto 2022

Bill avverte Liam che il loro status sociale potrebbe attirare avversione da parte degli altri detenuti: l’editore è sorpreso che Justin non sia riuscito a trovare un modo per farli uscire, negli anni lo ha salvato da situazioni anche peggiori. Ed effettivamente ha proprio ragione: Justin non vuole farlo uscire, nonostante abbia tutte le prove per farlo.

Quinn si accerta che Carter non si sia ancora deciso a confessare tutto a Zoe ed Eric. Carter ritiene che il segreto sia ormai fuori controllo e potrebbe avere ragione: Paris è ancora risentita con loro due. Intanto, Eric ringrazia Shauna per l’amicizia che ha dimostrato nei confronti di Quinn (ma anche verso di lui). Non immagina quello che la madre di Flo sta nascondendo…Liam inizia a pensare che fuori, ci siano dei problemi ma Bill si dice tranquillo: il suo avvocato farà in modo che possano lasciare presto il carcere. Mai però convinzione fu più sbagliata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5.