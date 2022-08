Una vita torna il 22 agosto: Genoveva è davvero incinta?

Aurelio sospetta che Genoveva sia incinta, ha ragione? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata del 22 agosto 2022

Finalmente il pubblico che ama Una vita potrà tornare a godersi le ultime puntate della soap spagnola. Mancano ormai solo una manciata di episodi prima del gran finale, in autunno infatti, la soap saluterà per sempre i telespettatori e le telespettatrici che da anni ormai, seguono con affetto le vicende degli abitanti di Acacias 38. Siamo arrivati all’episodio 1440 di Acacias 38 e il 22 agosto vedremo in onda su Canale 5 la prima parte di questa puntata…Facciamo però il punto della situazione, prima di passare alle anticipazioni per la puntata di Una vita di lunedì. Genoveva ha un malore e non riesce a capire che cosa le sia successo… Aurelio sa bene che sua moglie è la regina delle manipolazioni e invita i suoi alleati a stare attenti, ha paura che possa combinarne una delle sue…David e Valeria decidono di fuggire da Acacias per evitare ulteriori rappresaglie da parte di Aurelio. A quanto pare alla fine la musicista ha deciso di perdonare il suo “finto” marito per quello che ha fatto in accordo con Aurelio e di voltare pagina al suo fianco. Felipe invece continua a sospettare e crede che Dori, lavori per Genoveva a sua insaputa…

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella nuova puntata di Una vita che ci aspetta il 22 agosto 2022 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: si torna in onda il 22 agosto 2022

Valeria è molto spaventata per tutto quello che potrebbe succedere a lei e a David ma alla fine decide di partire insieme a lui: forse questo è il solo modo per scappare da Aurelio…Hortensia e Liberto hanno una discussione: al marito di Rosina non è piaciuto come sua cognata ha trattato Pascual. Rosina cerca di rimediare ma non è facile…Genoveva e Aurelio cenano insieme e la donna continua a stare male. Aurelio quindi inizia a credere che forse sua moglie gli stia nascondendo qualcosa…E se fosse incinta? Genoveva è davvero in dolce attesa ma non vuole dire nulla a suo marito? Quando l’uomo le chiede spiegazioni e le chiede se sia in attesa di un figlio, la donna risponde che non ha nessuna intenzione di avere un figlio da lui, che come padre sarebbe solo un castigo per un bambino. Tutto questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita che ci aspetta lunedì su Canale 5 per ricominciare con la classica programmazione delle soap!