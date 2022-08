Beautiful anticipazioni: Justin ha un piano preciso, Ridge cerca Thomas

Justin continua a tenere Thomas prigioniero ma Ridge si chiede che fine abbia fatto suo figlio...Ecco le anticipazioni di Beautiful per domani

Thomas continua a essere prigioniero di Justin ma è chiaro che prima o poi qualcuno si renda conto che è scomparso nel nulla. All’avvocato però questa situazione non sembra preoccuparlo…Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 21 agosto 2022. Si va in onda di domenica anche questa settimana e poi, come da palinsesto classico, da lunedì 22 agosto si torna in onda con un singolo episodio. Alle 14,10 infatti va in onda Una vita con le ultime puntate prima di salutare per sempre il pubblico di Canale 5.

Ma torniamo adesso a Los Angeles. Come avrete visto, Eric e Quinn sono di nuovo molto uniti e hanno deciso di rinnovare nuovamente le promesse. Visto tutto quello che è successo, sono pronti per giurarsi di nuovo amore. Quello che però Quinn non sa è che Eric ha chiesto a Carter di officiare questa cerimonia, una cosa che lascerà la Fuller basita e che metterà in imbarazzo l’imprenditore…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 agosto 2022

Thomas (Matthew Atkinson) è in ritardo per un appuntamento di lavoro con il padre, ma quello che Ridge (Thorsten Kaye) non può sapere è che il figlio è prigioniero di Justin (Aaron D. Spears). Thomas fa presente a Justin che non può tenerlo chiuso lì per sempre, ma, nonostante sia stato un piano non programmato, Justin ritiene di riuscire a cavarsela. Anche Hope inizia a chiedersi che fine abbia fatto Thomas ma al momento nessuno sa che il giovane ha trovato un video che potrebbe salvare Liam e Bill dal carcere ma che l’avvocato non ha intenzione di portarlo alla polizia. E le preghiere di Thomas sembrano cadere nel vuoto perchè davvero Justin, ha intenzione di andare per la sua strada…L’unico a sospettare che in tutta questa storia ci sia qualcosa di strano è Wyatt, sarà lui ad accorgersi che forse sta succedendo qualcosa di strano?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domenica.