Beautiful anticipazioni: Paris smaschera Quinn nel giorno del rinnovo delle promesse?

Quinn riuscirò a convincere Paris a non dire nulla del tradimento? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 22 agosto 2022

A quanto pare Wyatt non si è minimamente accorto che Justin non sta lavorando al caso come dovrebbe anzi. Il fatto che l’avvocato abbia firmato al suo posto degli accordi sembra rassicurarlo e crede di potersi fidare di lui ma non sa che sta commettendo un grave errore…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 agosto 2022. Pronti per scoprire come inizierà questa nuova settimana in compagnia della soap americana più amata dal pubblico di Canale 5? Anche Liam e Bill in carcere, si augurano che Justin stia facendo un buon lavoro e che possano lasciare presto la prigione ma non sanno che in realtà l’avvocato non ha nessuna intenzione di aiutarli…Vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 agosto 2022

Ridge (Thorsten Kaye) informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) della cerimonia di rinnovo di Eric (John McCook), sottolineando di volervi partecipare solo per rispetto al padre e per farsi perdonare l’aver boicottato le loro nozze. Brooke (Katherine Kelly Lang) esprime ad Eric ancora una volta le sue opinioni su Quinn (Rena Sofer), sperando di allontanarlo dalla moglie. Quinn non è felice che Carter (Lawrence Saint-Victor) abbia accettato la richiesta di Eric, ma intende comunque andare fino in fondo con il rinnovo dei voti e si scontra a riguardo con Paris (Diamond White). La sorella di Zoe deciderà di dire tutto proprio in questa occasione, magari davanti alla famiglia al completo?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per capire tutto quello che vedremo e come andranno a finire le due principali story line che si stanno sviluppando in questi giorni. Vi ricordiamo tra l’altro, che da domani, 22 agosto 2022, su Canale 5 alle 14,10 torna Una vita. In onda le ultime puntate della soap spagnola.