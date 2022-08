Beautiful anticipazioni: Paris vuole dire tutto, Carter e Quinn cercano di fermarla

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 23 agosto 2022: Carter e Quinn cercano di far desistere Paris dal suo intento...

Eric non sembra avere il minimo sospetto. Non solo non ha capito che Quinn lo ha tradito ma non immaginerebbe mai che la persona con cui ha passato una notte di passione è Carter, lo stesso a cui ha chiesto di officiare la cerimonia per il rinnovo delle promesse. La situazione però si sta facendo complicata per Quinn e Carter visto che Paris sembra avere intenzione di dire tutto al Forrester o almeno a Zoe…Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 23 agosto 2022. Vi ricordiamo in questa settimana Beautiful ci aspetta con un solo episodio, alle 14,10 torna in onda Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 agosto 2022

Carter e Quinn devono fare in modo che Paris non dica nulla a Zoe e quindi per l’ennesima volta provano a convincere la ragazza. Le spiegano che se raccontasse quello che è successo tra loro ( si è trattato dell’errore di una notte, Carter tra l’altro era single in quel momento) la vita di molte persone sarebbe rovinata…Che cosa farà quindi Paris, accetterà di tacere? Dopo averla sentita cercare ancora una volta di convincere Eric (John McCook) a liberarsi di lei, Quinn (Rena Sofer) affronta Brooke (Katherine Kelly Lang). La Logan promette che non si fermerà finché Eric non avrà capito quale errore abbia commesso sposandola. Successivamente, Ridge (Thorsten Kaye) ed una belligerante Brooke si apprestano, sia pure controvoglia, a presenziare al rinnovo dei voti di Eric e Quinn. Nel frattempo Liam e Bill continuano a restare in carcere e Thomas è ancora “prigioniero” di Justin che non ha cambiato idea sul suo piano…Per scoprire come andrà a finire questa storia, non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful. Continuare a leggere le nostre news e le anticipazioni!