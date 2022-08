Una vita anticipazioni: Genoveva è incinta ma non lo accetta e pensa a cosa fare

Ecco le anticipazioni di Una vita per domani 23 agosto 2022: Genoveva è incinta, cosa succede adesso?

Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia incinta, ma la donna si rifiuta di accettarlo. Il vero problema è che Genoveva non riesce a pensare di poter avere un figlio da un uomo come Aurelio e glielo fa capire in modo diretto, senza troppi giri di parole. Ma Genoveva è incinta oppure no? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che torna anche domani, 23 agosto 2022. Dopo la pausa nel mese di agosto, la soap spagnola ci aspetta anche domani con un nuovo episodio. In questo mese e mezzo, andranno in onda le ultime puntate di Una vita che, come saprete, non è stata più rinnovata in Spagna. Ma per i fan italiani, c’è ancora qualche episodio da seguire per scoprire come finiranno le vicende degli abitanti di Acacias 38. Domani su Canale 5 ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1440 di Acacias 38 mentre per i nostri lettori e le nostre lettrici, come sempre arrivano le anticipazioni con le ultime news sulla soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 agosto 2022

Dori fa una telefonata all’estero dalla pensione, sollevando i sospetti di Fabiana. Sembra essere chiaro a tutti che la donna stia nascondendo qualcosa ma probabilmente non ha nessun accordo con Genoveva si tratta di altro… Lolita si interessa al rapporto tra il suocero e Fidel; nel frattempo, Ramon chiede aiuto a Josè Miguel per vendere alcuni terreni e si fa promettere che manterrà il segreto. Servante riesce a convincere Alodia a investire nel commercio delle arance. Aurelio vuole capire se Genoveva sia incinta o meno, perchè chiaramente, se aspetta un figlio da lui, non può ucciderla come aveva pensato di fare per sbarazzarsi per sempre di lei…David e Valeria intanto sembrano aver preso la decisione: si preparano per lasciare per sempre Acacias 38, lo faranno?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 23 agosto 2022. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.