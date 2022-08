Beautiful anticipazioni: Brooke origlia, ferma Eric prima delle promesse?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 agosto 2022: Brooke ha scoperto la verità su Quinn e Carter?

Carter e Paris cercano in tutti i modi di fermare Paris prima che la ragazza possa raccontare tutta la verità a Eric e anche a Zoe. Per il momento la giovane non ha ancora preso una decisione ma il rischio che confessi tutto è davvero molto alto. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 24 agosto 2022. Un nuovo episodio ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5e e scopriremo anche che cosa ne sarà di Thomas. Il giovane stilista continua a essere prigioniero di Justin senza che nessuno si sia accorto della sua assenza mentre Liam e Bill affrontando tutte le difficoltà del carcere…Ma occhi perchè nelle prossime ore ci sarà una novità importante: per Steffy infatti potrebbe essere arrivato il momento di dare alla luce suo figlio… La ragazza, stava spiegando a Ridge che non sarebbe andata alla festa per il rinnovo delle promesse quando ha iniziato a sentire qualcosa di strano…Vediamo quindi le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, 24 agosto 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 agosto 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) origlia alla porta della camera di Quinn (Rena Sofer), ascoltando così la Fuller minacciare Paris (Diamond White) di toglierle tutto, a partire dal lavoro alla Fondazione Forrester, se rivelerà la verità sul suo segreto. Brooke ha sentito parte della conversazione ma non tutto, quel che basta per fermare Eric e non fargli rinnovare le promesse? Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è entrata in travaglio e, con l’aiuto di Finn (Tanner Novlan), di un’ostetrica e di una doula, si appresta ad affrontare un parto in acqua a casa come da programma.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è entrata in travaglio e, con l'aiuto di Finn (Tanner Novlan), di un'ostetrica e di una doula, si appresta ad affrontare un parto in acqua a casa come da programma.