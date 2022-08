Beautiful anticipazioni: Paris dice tutto a Brooke, la Logan smaschera Carter e Quinn?

Brooke adesso sa tutto e probabilmente non vede l'ora di dire a Eric quello che Quinn ha fatto: ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 agosto 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. In questi ultimi episodi abbiamo visto due storie differenti che si stanno sviluppando: da un lato il piano folle di Justin che sta tenendo Thomas imprigionato mentre Liam e Bill sono ancora in carcere; dall’altro le bugie di Carter e Quinn che potrebbero essere presto rivelate. Tra l’altro Brooke sembra aver ascoltato per caso qualcosa di compromettente: impedirà che Quinn ed Eric facciano il rinnovo delle promesse? E poi attenzione attenzione: Steffy sta per diventare mamma per la seconda volta. La figlia di Ridge a quanto pare, sta per partorire…Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 agosto 2022

Mentre la simbolica cerimonia di rinnovo dei voti ha inizio, Brooke (Katherine Kelly Lang) apprende da Paris (Diamond White) che Quinn (Rena Sofer) ha tradito Eric (John McCook) con Carter (Lawrence Saint-Victor). Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), intanto, partorisce il suo bambino. Katie (Heather Tom) intuisce che Donna (Jennifer Gareis) è rattristata dal fatto che Eric stia riconfermando il suo impegno matrimoniale con Quinn: per la “Logan di mezzo”, anche a distanza di anni, il lontano passato con Eric è ancora motivo di tenera nostalgia. Nel frattempo in carcere Liam parla con Hope e si rende conto per la prima volta, di come nella vicenda dell’investimento, ci siano tante cose che non tornano. O meglio, troppe casualità: che cosa ci faceva Vinny proprio su quella strada? Adesso che Brooke sa tutto, dirà a Eric quello che Quinn ha fatto? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 25 agosto 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.