Beautiful anticipazioni: festa finita per Quinn e Carter, Brooke sa tutto e agisce

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 26 agosto 2022: Brooke pronta a rivelare la verità e per Quinn si mette malissimo

Per Quinn e Carter le cose potrebbero mettersi male, molto male visto che adesso Brooke conosce il loro segreto. Ma farà in tempo a dire tutto a Eric, prima che il Forrester si unica nuovamente in matrimonio alla Fuller rinnovando le promesse? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 agosto 2022. Un’altra puntata da non perdere questa settimana della soap americana più vista e amata in Italia. Un altro episodio che ci aspetta come sempre alle 13,40. Che cosa ne sarà di Liam e di Bill? Il giovane Spencer finalmente, ragionando su quanto successo, si è reso conto che ci sono troppe strane coincidenze nella morte di Vinny e potrebbe mettere insieme i tasselli. Tutto certo, sarebbe più facile se solo Thomas riuscisse a liberarsi e a riavere il suo cellulare e il video nel quale il suo amico confessa tutto…Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 agosto 2022

Steffy e Finn sono genitori e si godono l’arrivo del bebè…Dopo aver appreso da Paris (Diamond White) la verità, Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) interrompe la cerimonia di rinnovo dei voti di Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer). La verità che Brooke sta per rivelare non cambierà le cose solo per la Fuller ed Eric ma anche per Carter, che succederà? Terremoto in arrivo a quanto pare…Katie (Heather Tom) fa ammettere a Donna (Jennifer Gareis) che, se Eric fosse disponibile, lei tornerebbe da lui. Quello che le due sorelle Logan ignorano è che molto presto Eric potrebbe essere nuovamente su piazza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani alle 13,40 su Canale 5 e a seguire come sempre, un nuovo episodio di Una vita.