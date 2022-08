Una vita anticipazioni: Genoveva è incinta e vuole abortire, lo farà?

Genoveva sa di essere incita e adesso vuole abortire, che cosa farà? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 26 agosto 2022

Cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 26 agosto 2022, l’arrivo di Rodrigo ad Acacias 38 potrebbe cambiare le cose? Come reagirà Valeria a questa novità visto che la donna era ormai pronta a lasciare la Spagna insieme a David? Genoveva va avanti con il suo piano senza sapere che in realtà Aurelio è a conoscenza di tutte le sue mosse…Inoltre la donna continua a negare di essere incinta ma aspetta davvero un bambino e deve prendere una decisione: lo terrà oppure no? Metterà davvero al mondo il figlio di un uomo che odia a detesta? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1441 della soap spagnola. Vi ricordiamo che queste sono le ultime puntate di Una vita. Stiamo infatti per scoprire quale sarà il gran finale. Dori fa una telefonata all’estero dalla pensione, sollevando i sospetti di Fabiana. Lolita si interessa al rapporto tra il suocero e Fidel; nel frattempo, Ramon chiede aiuto a Josè Miguel per vendere alcuni terreni e si fa promettere che manterrà il segreto.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 agosto 2022

Marcelo informa Aurelio che Genoveva ha scoperto dove si trova Rodrigo, ma Quesada sa già tutto: ha deciso di lasciare il lavoro sporco a Genoveva e di attendere con pazienza l’arrivo dello scienziato. Inoltre, ha detto a David che se terrà Valeria ad Acacias lo lascerà in vita, ma lui è deciso a fuggire con la sua amata. Ignacio conferma la gravidanza di Genoveva e la donna gli chiede dei contatti per abortire. Quando il medico si rifiuta, lei lo minaccia di informare Alodia dei suoi tradimenti. Ancora una volta Genoveva sa come agire, ma non sarà facile per lei trovare una persona che la faccia abortire…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.