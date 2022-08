Beautiful anticipazioni: Brooke vuole che Carter vuoti il sacco ed Eric lasci Quinn

Brooke vuole che Carter confessi tutto a Eric: ecco le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 27 agosto 2022

Puntata assolutamente da non perdere quella di Beautiful in onda domani, sabato 27 agosto 2022. Cosa accadrà a Los Angeles? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 27 agosto. Come avrete visto, una bella notizia in questi giorni: la nascita del bebè, e la grande gioia di Steffy e Finn che hanno avuto modo di coccolare la piccola creatura. Fortunatamente, dopo il parto in casa, è andato tutto bene…A pochi passi da loro invece si sta consumando un dramma. Paris ha deciso che per il momento non dirà nulla a Eric ma ci ha pensato Brooke a scatenare il caos…La cerimonia del rinnovo delle promesse di Quinn ed Eric infatti, non sta andando proprio come la Fuller aveva immaginato. Brooke infatti ha ascoltato una parte di conversazione tra lei e Paris e anche se non ha compreso ogni dettaglio, ha deciso di dire tutto a Eric…Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 agosto 2022

Brooke non vuole dire direttamente a Eric quello che ha sentito e si aspetta che siano di diretti interessati a raccontare quanto sta accadendo. La cerimonia del rinnovo delle promesse si trasforma in un vero e proprio incubo per Quinn che sta quindi per essere smascherata. Ridge non riesce a comprendere cosa stia accadendo, non sa che sua moglie ha ascoltato una strana conversazione. Alla fine Brooke si rivolge a Carter e lo invita a dire tutta la verità a essere sincero con Eric. La parola adesso passa proprio al giovane imprenditore, che cosa deciderà di fare, racconterà tutto al Forrester? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful, anche domani appuntamento alle 13,40. A seguire, dopo il nuovo episodio di Beautiful, vedremo un’altra puntata di Una vita.