Una vita anticipazioni: Genoveva vuole abortire, Aurelio la fermerà prima?

Ecco le anticipazioni di Una vita: Genoveva è incinta ma non vuole tenere il bambino e chiede a Ignacio di farla abortire

Una nuova puntata di Una vita ci aspetta domani, 27 agosto 2022. E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà ad Acacias 38. Pronti per scoprire che cosa farà Genoveva con il bambino che aspetta? La donna adesso non ha più dubbi: la gravidanza è stata confermata da Ignacio che ha visitato la Salmeron. Ma Genoveva non ha intenzione di mettere al mondo il bambino, non vuole in nessun modo dare un figlio ad Aurelio e per questo ha minacciato Ignacio. Dovrà trovare un modo per farla abortire altrimenti dirà a sua moglie che la tradisce da anni…Non ci resta quindi adesso che scoprire che cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1442 di Acacias 38. Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta dopo Beautiful.

Ignacio conferma la gravidanza di Genoveva e la donna gli chiede dei contatti per abortire. Quando il medico si rifiuta, lei lo minaccia di informare Alodia dei suoi tradimenti. Aurelio ordina a Marcelo di controllare passo passo ogni movimento di sua moglie, non ha intenzione di perderla d’occhio. Tra Dori e Felipe si è instaurato un feeling molto particolare. L’avvocato finalmente, dopo tanto tempo, sembra essere di nuovo felice.

Luzdivina scopre da Lolita il passato di Genoveva e racconta tutto a Marcelo. E’ stato Aurelio a chiedere alla ragazza di parlare con le domestiche o con le amiche di Genoveva per scoprire qualcosa in più sul suo passato…I vicini chiedono aiuto a David per fermare Manas. Lolita e Fidel pranzano fuori insieme e Ramon mostra il proprio disappunto alla nuora.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5! Appuntamento come sempre alle 14,10 per una nuova puntata della soap spagnola.