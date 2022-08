Una vita anticipazioni: Genoveva troverà il modo di abortire? Valeria e Davide se ne andranno?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 28 agosto 2022: Genoveva riuscirà ad abortire?

Pronti per scoprire che cosa ne sarà del bambino di Genoveva a che cosa deciderà di fare Ignacio con la donna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita: la soap spagnola ci aspetta anche domani, domenica 28 agosto 2022 e come sempre non mancano le nostre anticipazioni. In onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1442 di Acacias 38 . Manca ormai pochissimo al gran finale per la soap spagnola e nelle ultime puntate i colpi di scena non mancheranno. Come avrete visto, Genoveva ha trovato il marito di Valeria, Rodrigo e ha ordinato che venga portato ad Acacias 38. Ma la donna ha anche un altro problema da risolvere: vuole abortire prima che Aurelio la possa fermare…Nel frattempo David e Valeria preparano tutto per la loro fuga ma prima, l’uomo ha deciso di fare qualcosa per tutti gli abitanti di Acacias 38. Non ci resta che scoprire che cosa accadrà quindi nella puntata di Una vita di domani che ci aspetta alle 14,15 circa dopo Beautiful. E da lunedì si va in onda regolarmente alle 14,10 come nel periodo autunnale.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 agosto 2022

Ignacio conferma la gravidanza di Genoveva e la donna gli chiede dei contatti per abortire. Quando il medico si rifiuta, lei lo minaccia di informare Alodia dei suoi tradimenti. Il dottore non sa che cosa fare…

Luzdivina scopre da Lolita il passato di Genoveva e racconta tutto a Marcelo. I vicini chiedono aiuto a David per fermare Manas. Lolita e Fidel pranzano fuori insieme e Ramon mostra il proprio disappunto alla nuora. David convince Manas a sparire dalla circolazione, dopodiché informa Lolita, Fabiana e Pascual che è Aurelio Quesada a volersi impossessare dei loro locali.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5. Buon fine settimana a voi.