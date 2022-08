Beautiful anticipazioni: Ridge è preoccupato per Thomas, lo troveranno?

Thomas continua a essere prigioniero di Justin ma Ridge inizia a chiedersi che fine abbia fatto, lo troverà? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Pronti per scoprire che cosa farà Eric dopo che Quinn ha dovuto confessare davanti a tutti di averlo tradito? Una umiliazione che il Forrester di certo non si aspettava, che ha lasciato tutti senza parole. Brooke è felice di esser stata lei a scoprire tutto visto che ha sempre messo in guardia il suo ex: la Fuller non è mai stata la donna adatta a lui. Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 29 agosto 2022. Come inizierà la nuova settimana in compagnia della soap americana? Quali decisioni prenderà Eric e quale destino per Quinn? Nel frattempo, Thomas continua a essere prigioniero di Justin ma i suoi parenti iniziano a chiedersi che fine abbia fatto…

Quinn (Rena Sofer) cerca di spiegarsi con Eric Forrester (John McCook) ed è rabbiosa con Brooke (Katherine Kelly Lang) e Paris (Diamond White) che, secondo lei, non vedevano l’ora di godersi lo spettacolo della sua caduta. Comunque sia, ora Eric vuole la moglie fuori dalla sua vita, dalla sua casa e dalla Forrester Creations.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 agosto 2022

Intanto, tenendo Thomas (Matthew Atkinson) prigioniero, Justin Barber (Aaron D. Spears) cerca di guadagnare tempo con Bill (Don Diamont), che si aspetta risultati da parte dell’avvocato circa la scarcerazione sua e del figlio Liam (Scott Clifton). Ridge va da Steffy e Finn per conoscere il suo nipotino. Racconta alla ragazza di quello che è successo e del tradimento di Quinn. Steffy stenta a crederci e invece è accaduto. Ridge però sembra essere preoccupato per l’assenza di Thomas di cui non ha notizie da qualche tempo. E non si spiega come mai non sia andato alla cerimonia delle promesse di suo nonno…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 29 agosto come sempre alle 13,40 su Canale 5.